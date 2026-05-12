Le chiffre d'affaires de l'opérateur de satellites SES bondit de 80% grâce à l'essor de la connectivité à bord des avions

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) (Correction du paragraphe 1: le résultat a dépassé les attentes du marché, et non « correspondait » à celles-ci)

L'opérateur de satellites luxembourgeois SES SESFg.LU a annoncé mardi des résultats du premier trimestre supérieurs aux attentes du marché et a réitéré ses prévisions pour l'ensemble de l'année, soulignant la forte dynamique de ses activités dans les secteurs de l'aviation et des infrastructures européennes.

Le chiffre d'affaires s'est élevé à 847 millions d'euros (996 millions de dollars) au cours du trimestre, en hausse de 80% en glissement annuel à taux de change constants. La société a signé de nouveaux contrats et renouvelé des contrats pour un montant total de 306 millions d'euros au cours de cette période de trois mois.

Le secteur de l'aviation s'est particulièrement distingué, a déclaré le directeur général Adel Al-Saleh dans un communiqué, avec des engagements obtenus pour plus de 40 avions long-courriers destinés à Japan Airlines 9201.T .

SES et Boeing BA.N ont également franchi une étape importante vers une solution d'installation en usine du système multi-orbite sur tous les modèles d'avions Boeing, a-t-il ajouté.

“Au cours du trimestre, notre activité Aviation a bénéficié de la présence de près de 600 avions équipés du système de connectivité en vol multi-orbites de SES, offrant un accès Internet rapide et fiable à des millions de passagers,” a déclaré Adel Al-Saleh.

Sur le front des infrastructures européennes, SES et l'Agence de l'Union européenne pour le programme spatial ont prolongé l'accord de service du satellite EGNOS GEO-1 jusqu'en 2030, contribuant ainsi au maintien de services de navigation de haute précision pour l'aviation et d'autres utilisateurs critiques à travers l'Europe.

SES continue également de progresser dans le cadre des commandes pour le programme IRIS², en collaborant étroitement avec la Commission européenne pour valider le coût du projet, les exigences techniques et les délais de livraison.

La société a déclaré qu'elle restait attachée à la vision de l'Union européenne d'une infrastructure de connectivité spatiale souveraine.

(1$ = 0,8508 euro)