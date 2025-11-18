Le chiffre d'affaires de Klarna au troisième trimestre dépasse les estimations dans son premier rapport sur les résultats après l'introduction en bourse

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) (Ajout des commentaires de l'entretien avec le directeur général et des détails sur les résultats du paragraphe 3) par Supantha Mukherjee

La croissance des marchés américains a permis à la société fintech suédoise Klarna

KLAR.N de réaliser un bond de 26 % de son chiffre d'affaires au troisième trimestre, dépassant les attentes dans son premier rapport en tant que société publique et prévoyant un chiffre d'affaires supérieur à 1 milliard de dollars pour le trimestre en cours, a déclaré la société mardi.

La banque "buy now, pay later", qui est entrée en bourse en septembre à New York, a déclaré un chiffre d'affaires de 903 millions de dollars, dépassant les attentes des analystes de 882 millions de dollars, selon les données compilées par LSEG.

"Dans une large mesure, l'IA accélère notre capacité à fournir de nouvelles fonctionnalités et de nouveaux produits", a déclaré le directeur général Sebastian Siemiatkowski à Reuters.

Klarna a été l'un des premiers à adopter l'IA et a utilisé la technologie pour aider les clients et les commerçants à supprimer des emplois, à créer des campagnes de marketing et à améliorer les produits.

Toutefois, Sebastian Siemiatkowski a exprimé une certaine inquiétude quant aux dépenses considérables consacrées à la construction de centres de données.

Alors que la demande d'IA augmentera à la fois dans le secteur de la consommation et dans les entreprises, la compression des données dans les entreprises s'intensifiera, ce qui affectera la demande future en matière de calcul, a-t-il déclaré. Les entreprises technologiques ont annoncé des dépenses massives cette année pour la construction de centres de données, car elles s'attendent à ce que l'IA alimente la demande.

Le volume brut de marchandises de Klarna (GMV), une mesure couramment utilisée dans le commerce électronique pour évaluer les ventes, a augmenté de 23 % pour atteindre 32,7 milliards de dollars au cours du trimestre.

Aux États-Unis, le plus grand marché de Klarna, le GMV a augmenté de 43 % et le chiffre d'affaires de 51 %.

Le nombre de clients actifs a augmenté de 32 % par rapport à l'année précédente, pour atteindre 114 millions.

La société a toutefois enregistré une perte nette de 95 millions de dollars, contre un bénéfice de 12 millions de dollars l'année précédente, ce qui, selon elle, s'explique en partie par le passage aux principes comptables américains à la suite de sa cotation à New York.

Pour le trimestre en cours, la société prévoit un chiffre d'affaires de 1,07 milliard de dollars, contre des prévisions de 1,06 milliard de dollars.