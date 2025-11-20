Le chiffre d'affaires de Gap devrait être en hausse, les résultats étant attendus après la cloche

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

20 novembre - ** Les actions de Gap GAP.N sont peu modifiées jeudi, le distributeur devant annoncer un chiffre d'affaires en hausse sur un an lors de la publication de ses résultats trimestriels après la cloche

** L'action GAP a réduit ses gains antérieurs alors que le marché en général a reculé vers la mi-journée ** Les analystes s'attendent à un chiffre d'affaires de 3,91 milliards de dollars au troisième trimestre, contre 3,83 milliards de dollars il y a un an, et à un bénéfice par action ajusté de 59 cents, contre 72 cents pour la période précédente, selon LSEG ** En août, Gap a publié des ventes comparables inférieures aux estimations de Wall Street, les clients ayant réduit leurs dépenses discrétionnaires ** Les recommandations des analystes sur l'action comprennent 11 notes "achat fort" ou "achat" et neuf notes "maintien" ** Le PT médian est de 25 $; l'action était en dernier lieu à 23,50 $

** L'action est en baisse d'environ 0,7 % depuis le début de l'année, contre un gain d'environ 12 % pour le S&P 500 .SPX .