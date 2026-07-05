Le chiffre d'affaires de Foxconn bondit au deuxième trimestre, mais l'entreprise reste prudente face aux risques géopolitiques

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

* Le chiffre d'affaires de Foxconn au deuxième trimestre a progressé de près de 40 % en glissement annuel, porté par une forte demande en matière d'IA

* La société taïwanaise Foxconn est le premier fabricant de serveurs de Nvidia

* Le chiffre d'affaires du mois de juin a progressé de 52 % en glissement annuel, un record pour ce mois

(Refonte et ajout de détails)

La société taïwanaise Foxconn, premier fabricant mondial d'électronique en sous-traitance, a annoncé une hausse de 39,8 % de son chiffre d'affaires au deuxième trimestre par rapport à l'année précédente, dépassant les prévisions du marché grâce à une forte demande de produits liés à l'IA, tout en mettant en garde contre la "volatilité" de la situation politique mondiale.

Le chiffre d’affaires de Foxconn, premier fabricant de serveurs pour Nvidia NVDA.O et premier assembleur d’iPhones pour Apple AAPL.O , a bondi à 2 513 billions de T$ (78,71 milliards de dollars) au cours du trimestre d’avril à juin, a indiqué Foxconn 2317.TW dans un communiqué publié dimanche.

Ce chiffre est supérieur à l’estimation LSEG SmartEstimate de 2 372 billions de T$, qui accorde davantage de poids aux prévisions des analystes dont les prévisions sont les plus régulièrement exactes.

La forte demande en matière d’IA a entraîné une croissance robuste du chiffre d’affaires de sa division dédiée aux produits cloud et de réseau, tandis que l’électronique grand public intelligente, qui comprend les iPhone, a enregistré une croissance "significative", a indiqué la société.

À lui seul, le chiffre d’affaires du mois de juin a progressé de 52,1 % en glissement annuel pour atteindre 821,8 milliards de T$, un record pour ce mois.

L'activité devrait progresser tant en glissement trimestriel qu'en glissement annuel au troisième trimestre, les racks d'IA maintenant leur tendance à la hausse, a déclaré la société.

Toutefois, "il reste nécessaire de surveiller l’impact de la situation politique et économique mondiale instable", a déclaré Foxconn, sans donner plus de détails.

Foxconn, officiellement dénommée Hon Hai Precision Industry, ne communique pas de prévisions chiffrées.

L'action de la société a progressé de 4,3 % cette année, sous-performant la hausse de 61,5 % enregistrée par le marché taïwanais .TWII .

Le titre a clôturé en hausse de 0,6 % vendredi, avant la publication des chiffres d'affaires. L'indice de référence a terminé la journée à un niveau stable. (1 dollar = 31,9260 dollars taïwanais)