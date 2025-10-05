 Aller au contenu principal
Le chiffre d'affaires de Foxconn au troisième trimestre augmente de 11 % par rapport à l'année précédente
05/10/2025

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Le groupe taïwanais Foxconn

2317.TW , le plus grand fabricant d'électronique à façon au monde et le plus grand fabricant de serveurs de Nvidia

NVDA.O , a annoncé dimanche que son chiffre d'affaires du troisième trimestre avait augmenté de 11 % par rapport à l'année précédente.

