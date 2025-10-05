Le chiffre d'affaires de Foxconn au troisième trimestre atteint un niveau record, mais n'atteint pas les prévisions du marché

Foxconn atteint des records de chiffre d'affaires au troisième trimestre et en septembre

Foxconn bénéficie de l'augmentation de la demande en matière d'IA

Foxconn publiera ses résultats du troisième trimestre le 12 novembre

Le groupe taïwanais Foxconn, le plus grand fabricant d'électronique à façon au monde, a annoncé un chiffre d'affaires record au troisième trimestre grâce à une forte demande de produits d'intelligence artificielle, bien qu'il n'ait pas atteint les prévisions du marché et qu'il ait fait preuve de prudence en ce qui concerne les taux de change.

Le chiffre d'affaires du plus grand fabricant de serveurs de Nvidia et du plus grand assembleur d'iPhone d'Apple AAPL.O a augmenté de 11 % par rapport au même trimestre de l'année dernière pour atteindre 2,057 billions de dollars taïwanais (67,71 milliards de dollars), a déclaré Foxconn dans un communiqué dimanche.

Bien que ce chiffre soit inférieur à l'estimation SmartEstimate du LSEG, qui accorde plus de poids aux prévisions des analystes qui sont plus régulièrement exactes, Foxconn a déclaré que le résultat était meilleur que prévu.

En dollars américains, Foxconn 2317.TW a déclaré que les revenus du troisième trimestre ont augmenté de 16,1% par rapport à l'année précédente. Le dollar taïwanais TWD= s'est renforcé de 8 % depuis le début de l'année par rapport au billet vert.

La forte demande en matière d'intelligence artificielle a entraîné une forte croissance du chiffre d'affaires de la division des produits de réseau et d'informatique dématérialisée. L'électronique grand public intelligente, qui comprend les iPhones, a enregistré une légère baisse du chiffre d'affaires, affectée par les taux de change, a déclaré la société.

Le chiffre d'affaires de septembre a augmenté de 14,2% en glissement annuel pour atteindre 837,1 milliards de dollars taïwanais, un record pour ce mois.

Les opérations devraient "maintenir une croissance trimestrielle séquentielle alors que les livraisons de serveurs AI continuent d'augmenter au quatrième trimestre" et en raison de la saison de pointe traditionnelle avant les vacances de fin d'année dans les principaux marchés occidentaux, a déclaré l'entreprise.

"Toutefois, l'impact de la situation politique et économique mondiale et les fluctuations des taux de change devront faire l'objet d'une surveillance étroite et continue", a ajouté l'entreprise, sans donner plus de détails.

Foxconn, anciennement appelé Hon Hai Precision Industry, ne fournit pas de prévisions chiffrées. Elle présentera ses résultats pour le troisième trimestre le 12 novembre.

Les actions de Foxconn ont augmenté de 23 % cette année, surpassant la hausse de 16 % du marché taïwanais .TWII . L'action a clôturé en hausse de 0,44% vendredi avant la publication des revenus, contre un gain de 1,45% pour l'indice de référence.

(1 $ = 30,3800 dollars taïwanais)