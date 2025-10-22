 Aller au contenu principal
Le chiffre d'affaires de CME Group en baisse au troisième trimestre
information fournie par Reuters 22/10/2025 à 16:35

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

22 octobre - ** L'opérateur d'échange de produits dérivés CME Group CME.O en baisse de 4,55 % à 264,56 $

** La société déclare un chiffre d'affaires de 1,54 milliard de dollars au troisième trimestre, en baisse par rapport à 1,58 milliard de dollars l'année précédente

** Les frais de compensation et de transaction ont chuté de 5,3 % à 1,23 milliard de dollars, contre 1,30 milliard de dollars l'année précédente

** Les frais de compensation et de transaction du T3 ont diminué de 5,3 % pour atteindre 1,23 milliard de dollars, contre 1,30 milliard de dollars l'année précédente

** La société a également enregistré un bénéfice ajusté de 2,68 $ par action au troisième trimestre

** En incluant les mouvements de la séance, l'action est en hausse de ~14,34 % depuis le début de l'année

Valeurs associées

CME GROUP RG-A
268,8500 USD NASDAQ +0,09%
