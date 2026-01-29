Le chiffre d'affaires de Caterpillar en hausse au 4ème trimestre

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) (Reprend le BUZZ publié mercredi sans changement)

29 janvier - ** Les actions de Caterpillar CAT.N ont augmenté de 0,5% à 642,26$ avant les résultats du 4ème trimestre qui seront publiés avant l'ouverture de la bourse jeudi

** Les revenus du 4ème trimestre devraient augmenter de 10% en glissement annuel à 17,86 milliards de dollars et le BPA ajusté devrait être de 4,68 dollars, selon les données de LSEG, contre un BPA de 5,14 dollars l'année précédente

** CAT a atteint ou dépassé les estimations de BPA au cours de cinq des huit derniers trimestres, la dernière erreur remontant au T2 2025 ** Sur les 29 analystes couvrant CAT, la répartition des recommandations est la suivante: 15 "achat fort" ou "achat", 12 "maintien" et 2 "vente"

** L'objectif de prix médian de 623,27 $ est en hausse par rapport aux 596,21 $ d'il y a un mois - LSEG

** "Nous pensons que l'histoire des centrales électriques de CAT est maintenant bien appréciée, mais que l'accélération dans d'autres activités peut encore faire grimper les actions", a déclaré Stephen Volkmann, analyste chez Jefferies, qui a un objectif de cours de 750 dollars sur le titre, dans une note publiée lundi.

** Avec la progression sur la séance, les actions CAT ont augmenté de ~12% depuis le début de l'année, contre un gain de 2% pour le Dow Industrials .DJI