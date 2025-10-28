 Aller au contenu principal
Le chiffre d'affaires de Boeing devrait augmenter au troisième trimestre
information fournie par Reuters 28/10/2025 à 20:21

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

28 octobre - **

** La société aérospatiale devrait afficher une perte par action de 5,15 $ sur un revenu de 21,97 milliards de dollars, selon les données du LSEG, contre une perte par action de 10,44 $ et un revenu de 17,84 milliards de dollars il y a un an

** BA a dépassé les estimations de BPA au cours de cinq des huit derniers trimestres, y compris les attentes au cours des deux derniers trimestres ** Sur les 27 analystes qui couvrent BA, la répartition des recommandations est de 22 "achat fort" ou "achat", 5 "maintien" et aucune "vente"

** L'objectif de prix médian de 256,45 $ est en baisse par rapport à 258,23 $ il y a un mois

** Les actions de BA ont augmenté de ~26% depuis le début de l'année, contre ~12% pour le Dow Industrials .DJI .

** Les options BA impliquent une variation de 4,7 % pour les actions, dans un sens ou dans l'autre, d'ici vendredi, selon les données de Trade Alert; plus élevé que la variation moyenne du titre de 3,3 % le jour des résultats au cours des huit derniers trimestres

Valeurs associées

BOEING CO
223,755 USD NYSE +0,32%
DOW JONES INDUSTRIAL AVERAGE
47 806,83 Pts Index Ex +0,55%
© 2025 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

