Le chiffre d'affaires de Boeing devrait augmenter au troisième trimestre

** La société aérospatiale devrait afficher une perte par action de 5,15 $ sur un revenu de 21,97 milliards de dollars, selon les données du LSEG, contre une perte par action de 10,44 $ et un revenu de 17,84 milliards de dollars il y a un an

** BA a dépassé les estimations de BPA au cours de cinq des huit derniers trimestres, y compris en dépassant les attentes lors des deux derniers trimestres ** Sur les 27 analystes qui couvrent BA, la répartition des recommandations est de 22 "achat fort" ou "achat", 5 "maintien" et aucune "vente"

** L'objectif de prix médian de 256,45 $ est en baisse par rapport à 258,23 $ il y a un mois

** Les actions de BA ont augmenté de ~26% depuis le début de l'année, contre ~12% pour le Dow Industrials .DJI .

** Les options BA impliquent une variation de 4,7 % pour les actions, dans un sens ou dans l'autre, d'ici vendredi, selon les données de Trade Alert; plus élevée que la variation moyenne du titre de 3,3 % le jour des résultats au cours des huit derniers trimestres