Microsoft rassure avec ses résultats, mais les investissements inquiètent
information fournie par Zonebourse 30/10/2025 à 15:21
Le géant des logiciels a déclaré hier avoir signé un 'solide' début d'exercice fiscal 2025/2026 avec un bénéfice net hors exceptionnels qui s'est accru de 22% à 30,8 milliards de dollars sur le trimestre, pour un chiffre d'affaires qui s'est inscrit en hausse de 18% à 77,7 milliards de dollars.
Son infrastructure 'cloud' Azure a généré à elle seule une croissance de 39% à changes constants au premier trimestre, au-dessus de l'objectif de 37% que le groupe de Redmond (Washington) s'était donné en début de trimestre.
Pour son deuxième trimestre, Microsoft indique s'attendre à ce que sa plateforme d'informatique dématérialisée affiche une croissance de 37% à changes constants, un objectif supérieur à la prévision de 36,5% établie par les analystes.
Si cette publication s'avère globalement rassurante, les investisseurs paraissent surtout s'inquiéter de la trajectoire ascendante des dépenses d'investissement de l'entreprise, qui se matérialisent déjà dans ses comptes.
'Microsoft prévoit d'accentuer ses investissements dans l'IA au cours du deuxième trimestre en rythme séquentiel, mais aussi sur l'ensemble de l'exercice 2025/2026, à l'opposé de la dynamique qui caractérisait jusqu'ici ce poste', relève Gregg Moskowitz, chez Mizuho.
Le professionnel explique que le concepteur de logiciels a l'intention d'ouvrir de nouveaux centres de données afin de profiter de la forte demande et de la dynamique favorable qui portent actuellement le marché.
D'autres analystes recommandent cependant de se porter à l'achat sur la valeur, soulignant que ces investissements sont appelés à porter leurs fruits au cours des prochains trimestres.
'Le trimestre a été solide et devrait encore permettre au groupe de se rapprocher du club des capitalisations de plus de 5.000 milliards de dollars dans les 18 mois à venir avec la révolution qui ne fait que commencer dans l'IA mais qui devrait lui permettre de bientôt monétiser ses efforts', assure Dan Ives, chez Wedbush Securities.
'Nous considérons dès lors que tout accès de faiblesse au niveau des cours constitue une opportunité d'achat', souligne-t-il.
Autour de 10h15 (heure de New York), l'action cédait 2,8%, à comparer avec un repli de l'ordre de 0,8% pour le Nasdaq.
