Le chiffre d'affaires de Baidu chute de 4 %, la croissance de l'IA en nuage ne compensant pas la faiblesse de la publicité

Baidu 9888.HK , le plus grand opérateur chinois de moteurs de recherche, a annoncé jeudi une baisse de 4% de son chiffre d'affaires pour le trimestre de décembre , en raison de la faiblesse persistante de son activité principale de publicité, qui a été amortie par la forte croissance de son activité "cloud" (informatique dématérialisée).

Baidu, comme d'autres géants de la technologie en Chine, a investi massivement dans le développement de ses capacités d'intelligence artificielle, ce qui l'aide à capter la demande des entreprises qui adoptent de plus en plus l'IA pour accélérer leurs opérations et leur productivité.

Les actions de Baidu BIDU.O cotées aux États-Unis étaient en baisse de près de 3 % dans les échanges avant bourse.

La force de son activité cloud a aidé Baidu à compenser la faiblesse de son unité de publicité - son principal générateur de revenus - qui a lutté pour rebondir sur un marché publicitaire très concurrentiel. La faible demande des consommateurs et une crise prolongée du secteur de l'immobilier ont entravé l'économie chinoise, réduisant les dépenses des annonceurs.

Le chiffre d'affaires de l'activité principale de Baidu alimentée par l'IA, qui comprend son unité d'infrastructure en nuage, ses applications d'IA et sa division robotaxi, a bondi à 11 milliards de yuans (1,61 milliard de dollars) au quatrième trimestre et a représenté 43 % du chiffre d'affaires de l'activité générale de l'entreprise.

L'IA est devenue le "nouveau cœur de Baidu", a déclaré Robin Li, directeur général de Baidu, ajoutant que les services en nuage de la société étaient de plus en plus reconnus par les entreprises, tandis que ses applications d'IA, telles que la plateforme de codage vibratoire Miaoda, ont gagné en popularité auprès des utilisateurs.

La société a déclaré un revenu total de 32,74 milliards de yuans pour le trimestre clos en décembre, contre une estimation moyenne des analystes de 32,62 milliards de yuans, selon les données compilées par LSEG.

Son revenu net pour le trimestre était de 1,8 milliard de yuans avec un bénéfice par action de 10,62 yuans, par rapport à l'estimation des analystes de 9,25 yuans.

Au début du mois, Baidu a annoncé un nouveau programme de rachat d'actions de 5 milliards de dollars et sa toute première politique de dividendes, soulignant l'importance accrue accordée au rendement pour les actionnaires. La société a déclaré jeudi qu'elle prévoyait de verser son premier dividende d'ici la fin de l'année.

(1 $ = 6,8395 yuans chinois renminbi)