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Le chiffre d'affaires d'Origin Energy lié à l'APLNG au premier trimestre bondit grâce à la hausse des prix et à la demande des centres de données
information fournie par Reuters 30/10/2026 à 01:00

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((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

* Au 1er trimestre, la part d'Origin dans le chiffre d'affaires d'APLNG a augmenté de 34,2% par rapport au trimestre précédent

* Au premier trimestre, la part d'Origin dans les ventes totales d'APLNG a augmenté de 1% par rapport au trimestre précédent

* L'action Origin a atteint son plus haut niveau depuis six mois

(Réécriture du paragraphe 1, ajout de détails supplémentaires aux paragraphes 5-6 et 8-9)

La société australienne Origin Energy

ORG.AX a annoncé vendredi une forte hausse, d'un trimestre à l'autre, du chiffre d'affaires du premier trimestre provenant de sa participation dans Australia Pacific LNG (APLNG), grâce à la hausse des prix réalisés du GNL, tandis que les volumes de vente d'électricité ont augmenté en raison d'une demande plus forte de la part des centres de données.

Le chiffre d'affaires d'APLNG, la coentreprise d'Origin avec ConocoPhillips COP.N et Sinopec 600028.SS , a progressé de 34,2% par rapport au trimestre précédent pour atteindre 667 millions de dollars australiens (469,03 millions de dollars) au cours du trimestre clos le 30 septembre.

Les prix du GNL ont bondi depuis que le conflit prolongé au Moyen-Orient a anéanti environ 17% de la capacité d’exportation du Qatar, deuxième producteur mondial, ce qui a resserré les marchés énergétiques mondiaux. GNL/

Origin a réalisé un prix de 13,27 dollars par million d’unités thermiques britanniques métriques (mmBtu) pour son GNL issu du projet APLNG dans le Queensland, soit une hausse de 33,6% par rapport aux 9,93 dollars par mmBtu enregistrés au quatrième trimestre.

Dans son segment « Marchés de l’énergie », Origin a enregistré une hausse de 3% des volumes de vente d’électricité par rapport aumême trimestre de l’année précédente , grâce à la croissance de l’activité liée à une demande nouvelle et accrue de la part des clients des centres de données.

L’Australian Energy Market Operator (AEMO) prévoit que la consommation d’électricité des centres de données sur le marché national de l’énergie atteindra environ 13% de l’électricité fournie par le réseau d’ici 2035-2036.

La part de production de ce producteur d’électricité australien issue de ce projet a reculé de 1% par rapport au trimestre précédent, à 44,8 pétajoules (PJ), tandis que le chiffre d’affaires total a progressé de 1% par rapport au trimestre précédent.

L'action Origin a progressé de 1,5% à 12,33 dollars australiens à 23h16 GMT, atteignant son plus haut niveau depuis le 27 avril, tandis que l'indice de référence ASX 200 .AXJO s'échangeait en hausse de 0,5%.

"Nous continuons à maintenir notre parc de production à un niveau élevé, et nos actifs de production de gaz sont parfaitement adaptés pour soutenir le marché pendant la période estivale de pointe, compte tenu des prévisions de températures supérieures à la moyenne", a déclaré le directeur général Frank Calabria.

(1 dollar américain = 1,4221 dollar australien)

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