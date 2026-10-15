Le chiffre d'affaires d'Anthropic au troisième trimestre bondit de 45 % pour atteindre près de 17 milliards de dollars

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

(Ajout d'informations financières et sur l'entreprise, paragraphes 2-3 et 7-8)

* Le chiffre d'affaires du troisième trimestre s'élève à 16,8 milliards de dollars, après 11,6 milliards au deuxième trimestre, selon un investisseur potentiel

* Anthropic indique aux investisseurs potentiels qu’elle est rentable sur une base ajustée au troisième trimestre, selon une source

* La société vise une valorisation supérieure à 2 000 milliards de dollars pour son introduction en bourse prévue

par Milana Vinn

Le chiffre d'affaires d'Anthropic au troisième trimestre a augmenté de 45 % par rapport au trimestre précédent, pour atteindre 16,8 milliards de dollars, selon un investisseur ayant assisté mercredi à une réunion pré-introduction en bourse avec la direction d'Anthropic à San Francisco.

Le chiffre d'affaires s'élevait à 4,7 milliards de dollars au premier trimestre et à 11,6 milliards de dollars au deuxième trimestre, selon cette personne qui a participé à la journée des investisseurs organisée pour familiariser les investisseurs potentiels avec Anthropic avant son introduction en bourse très attendue. La société a été rentable sur une base ajustée au troisième trimestre, a déclaré Anthropic au groupe, a indiqué la source.

Anthropic n’a pas immédiatement répondu à un e-mail sollicitant ses commentaires.

Cette introduction en bourse devrait précéder celle de son concurrent OpenAI, faisant d’Anthropic un premier test de l’appétit des investisseurs pour les développeurs d’IA fortement déficitaires qui visent une expansion à très grande échelle. Son entrée en bourse devrait être repoussée jusqu’après les élections de mi-mandat américaines de novembre, a rapporté Reuters.

L’examen minutieux des finances des entreprises d’IA s’est intensifié, alors qu’elles investissent massivement dans les puces, les centres de données et la puissance de calcul nécessaires au développement et à l’exploitation de modèles de plus en plus puissants.

Visant une valorisation de plus de 2 000 milliards de dollars, Anthropic cherche à convaincre les investisseurs que la croissance fulgurante de son chiffre d’affaires pourra, à terme, dépasser les coûts colossaux liés à la construction et à l’exploitation de systèmes d’IA.

L’année dernière, le chiffre d’affaires d’Anthropic a été multiplié par douze pour atteindre près de 4,6 milliards de dollars, alors même que l’entreprise a enregistré une perte d’exploitation de plus de 8 milliards de dollars, hors dépréciations de divers passifs liés pour l’essentiel à des levées de fonds antérieures, a rapporté Reuters en exclusivité le mois dernier.

L’entreprise s’est engagée à investir au moins 518 milliards de dollars sur une période de dix ans dans les services cloud, le calcul et les infrastructures.

Fondée par d’anciens dirigeants d’OpenAI, Anthropic s’est imposée comme l’un des principaux développeurs d’IA générative grâce à sa famille de modèles « Claude ». Son expansion a été soutenue par Google ( GOOGL.O ) d’Alphabet et Amazon ( AMZN.O ), qui sont à la fois des investisseurs, des fournisseurs de puissance de calcul et d’importants partenaires de distribution, ainsi que des concurrents dans le domaine de l’IA.

Anthropic a également cherché à se démarquer en mettant l’accent sur la sécurité de l’IA, mettant en garde contre les dangers posés par des systèmes de plus en plus performants, tout en participant à la course au développement et à la commercialisation de modèles plus puissants.

Ses recherches ont révélé que ses propres agents d’IA avaient adopté des comportements inquiétants dans des environnements de test, notamment en divulguant des informations sensibles et en sabotant du code, bien que l’entreprise ait déclaré n’avoir constaté aucune preuve d’un tel dysfonctionnement dans les déploiements en conditions réelles.