Le chiffre d'affaires annuel d'Anthropic dépasse les 65 milliards de dollars, selon une source

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Le chiffre d'affaires annuel prévisionnel d'Anthropic a dépassé les 65 milliards de dollars à la fin du mois de juillet, a déclaré lundi une source proche du dossier, soulignant la croissance rapide du créateur de Claude à l'approche d'une éventuelle introduction en bourse prévue plus tard cette année.

Le dernier chiffre d'affaires annualisé de cette start-up spécialisée dans l'IA — un indicateur qui projette les performances annuelles en extrapolant les niveaux de ventes actuels — est en hausse par rapport aux 47 milliards de dollars enregistrés en mai et représente une progression spectaculaire par rapport aux quelque 9 milliards de dollars enregistrés fin 2025.

L'entreprise avait communiqué ce dernier chiffre aux investisseurs dans le cadre de ses mises à jour financières régulières, a précisé cette source. C'est Bloomberg qui a été le premier à faire état de cette information plus tôt dans la journée de lundi.

Voici plus de détails:

* Anthropic prévoit pour 2028 un chiffre d’affaires compris entre 190 et 200 milliards de dollars, la valorisation de son introduction en bourse dépendant de ces prévisions, a rapporté Reuters vendredi.

* L’entreprise s’est imposée comme un leader de l’IA grâce au succès croissant de son agent de codage “Claude” auprès des développeurs, ce qui lui permet d’attirer régulièrement des investissements de la part des entreprises.

* Anthropic a déposé en toute confidentialité une demande d’introduction en bourse plus tôt cette année, alors que la start-up et son rival OpenAI se livrent à une course effrénée pour faire leur entrée sur le marché, dans un contexte d’engouement marqué des investisseurs pour les entreprises spécialisées dans l’IA.

* En mai, Anthropic était valorisée à 965 milliards de dollars après avoir levé 65 milliards de dollars lors de son tour de table de série H, soit plus du double de sa valorisation de 380 milliards de dollars en février.