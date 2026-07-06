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Le Chicago Mercantile Exchange change de cabinet d'avocats dans le cadre du procès qui l'oppose à la CFTC
information fournie par Reuters 06/07/2026 à 18:01

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) par Mike Scarcella

Le cabinet Jenner & Block a décidé de se retirer de la défense du Chicago Mercantile Exchange (CME), filiale du groupe CME, dans le cadre d’un procès très suivi contestant la décision de la Commodity Futures Trading Commission (CFTC) américaine d’autoriser la plateforme de marchés prédictifs Kalshi et la bourse de cryptomonnaies Coinbase (COIN.O) à coter des contrats à terme perpétuels. Dans un mémoire déposé la semaine dernière devant le tribunal fédéral de Washington, Jenner a déclaré que des « conflits de position » non précisés avec d’autres clients avaient contraint le cabinet à se retirer quelques jours après avoir introduit l’action en justice pour le compte du CME

CME.O , un client de longue date. Jenner a précisé que le cabinet « ne se retirait pas en raison d’un quelconque problème concernant le bien-fondé de la position juridique de CME dans cette affaire, ni d’un désaccord avec CME ». Un conflit de position peut survenir lorsqu’un cabinet d’avocats avance, pour le compte d’un client, un argument qui sape ses propres arguments en faveur d’un autre client. Le cabinet Jenner, basé à Chicago et réputé pour ses activités en matière de réglementation et de contentieux, n’a pas donné plus de détails sur la nature de ces conflits, et n’a pas immédiatement répondu à une demande d’informations complémentaires. Dans un communiqué, le CME Group s’est dit surpris d’apprendre que Jenner « avait découvert tardivement des conflits de position apparents avec d’autres clients du cabinet et s’était retiré à ce stade », mais a précisé que cette évolution « n’a rien à voir avec le bien-fondé de cette affaire — un point qu’ils ont eux-mêmes clairement souligné — et ne change en rien notre position ni notre détermination ».

Aitan Goelman, du cabinet d’avocats Zuckerman Spaeder, représente désormais le CME. M. Goelman, qui a dirigé la branche chargée de l’application de la loi au sein de la CFTC sous l’administration Obama, n’a pas immédiatement répondu à une demande de commentaire. Coinbase et Kalshi, qui ne sont pas parties défenderesses dans cette affaire, n’ont pas immédiatement répondu aux demandes de commentaires. La CFTC a qualifié cette action en justice de « frivole ». L’agence n’a pas immédiatement répondu à une demande de commentaires.

L’affaire CME est suivie de près par les bourses et les acteurs du marché des cryptomonnaies, car elle conteste une mesure de la CFTC qui pourrait ouvrir la voie à une utilisation plus large des contrats à terme perpétuels, lesquels permettent aux traders de conserver leurs positions indéfiniment sans date d’échéance. En mai, Coinbase et Kalshi ont lancé des contrats à terme perpétuels sur cryptomonnaies , mettant pour la première fois ces produits à la disposition des investisseurs américains via des bourses nationales réglementées.

Les contrats à terme perpétuels, appelés « perps », sont devenus un outil très prisé des traders de cryptomonnaies cherchant à tirer profit des fluctuations de cours. Le mois dernier, Terry Duffy, directeur général du CME Group, a critiqué l’autorisation accordée par la CFTC aux contrats à terme perpétuels, affirmant que l’agence avait contourné son processus d’examen traditionnel pour ce que le CME considère comme un produit novateur et complexe.

Pour en savoir plus:

Le CME poursuit la CFTC américaine en justice pour avoir autorisé Kalshi et Coinbase à proposer des contrats à terme perpétuels

Terry Duffy, directeur général du CME Group, met en garde contre le risque systémique lié aux nouveaux « perps » cryptos

Coinbase et Kalshi proposent des contrats à terme perpétuels sur cryptomonnaies réglementés aux investisseurs américains

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