Le cheptel bovin américain atteint son niveau le plus bas depuis 75 ans, selon l'USDA

par Tom Polansek

Le ministère américain de l'Agriculture a annoncé vendredi que le cheptel bovin américain était tombé à son niveau le plus bas depuis 1951, ce qui laisse présager que les prix de la viande bovine resteront élevés pour les consommateurs après avoir atteint des records l'année dernière.

Le pays comptait 86,2 millions de bovins et de veaux au 1er janvier, a indiqué l'USDA dans un rapport semestriel, après qu'une sécheresse persistante a poussé les éleveurs à réduire leurs troupeaux. Ce chiffre est en baisse de 0,4 % par rapport à l'année précédente, lorsque le cheptel avait également atteint son niveau le plus bas depuis 1951.

Les prix de la viande bovine resteront probablement élevés pendant encore deux ans, car c'est le temps qu'il faudra pour élever du bétail prêt à être abattu, si les éleveurs commencent à reconstituer leurs troupeaux, a déclaré Rich Nelson, stratège en chef chez Allendale.

"Il n'y a aucun signe de reconstitution sérieuse", a-t-il ajouté.

Les prix élevés des denrées alimentaires ont contribué à faire chuter la confiance des consommateurs américains en janvier à son niveau le plus bas depuis plus de 11 ans et demi, ce qui a poussé le président républicain Donald Trump à s'attaquer à la question de l'accessibilité financière qui a aidé à propulser les candidats démocrates à plusieurs victoires électorales en 2025 .

En octobre, M. Trump s'est engagé à rendre le bœuf plus abordable. Pourtant, les prix des hamburgers et des steaks n'ont cessé d'augmenter. Le prix de détail du bœuf haché a atteint le niveau record de 6,69 dollars la livre en décembre, soit une hausse de plus de 2 % par rapport au mois précédent et de 19 % par rapport à l'année précédente, selon le Bureau des statistiques du travail.

Le cheptel de vaches destinées à la production de viande bovine n'a cessé de diminuer depuis 2019, la sécheresse dans les États de l'Ouest ayant brûlé les pâturages et augmenté les coûts d'alimentation, ce qui a contraint les éleveurs à envoyer davantage d'animaux à l'abattoir.

Les prix élevés des bovins ont également encouragé les éleveurs à vendre des animaux pour l'abattage, plutôt que de les garder pour la reproduction.

Selon les données de l'USDA, le nombre de vaches de boucherie a baissé de 1 % par rapport à l'année précédente pour atteindre 27,6 millions de têtes au 1er janvier, soit le niveau le plus bas depuis 1961. Le cheptel total comprend également les vaches élevées pour le lait, qui sont souvent abattues pour la viande de bœuf hachée.

Tyson Foods TSN.N , l'un des quatre grands transformateurs de viande bovine, ferme définitivement une usine du Nebraska qui employait environ 3 200 personnes et réduit les activités d'une usine du Texas. La société doit publier ses résultats trimestriels lundi.