Le chef du Trésor américain déclare que FedEx devrait indiquer comment les remises tarifaires parviendront aux consommateurs

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) par Susan Heavey et Lisa Baertlein

FedEx FDX.N devrait expliquer comment elle répercutera les remises tarifaires sur les consommateurs, a déclaré le secrétaire au Trésor américain Scott Bessent, après que la société de transport international ait intenté un procès pour obtenir le remboursement des droits d'importation d'urgence jugés illégaux par la Cour suprême des États-Unis.

Dans une interview accordée à NBC News mardi en fin de journée, Bessent a également remis en question le rôle du directeur général de FedEx, Raj Subramaniam, au sein du Conseil d'affaires États-Unis-Chine, mais n'a fourni aucune preuve d'un quelconque acte répréhensible. FedEx, ainsi que de nombreuses autres entreprises américaines, sont membres de ce groupe d'affaires. Lundi, FedEx a intenté une action en justice devant le Tribunal américain du commerce international afin d'obtenir un remboursement après que la Cour suprême a statué la semaine dernière que le président Donald Trump avait outrepassé son autorité en imposant des droits de douane d'urgence considérables. Le groupe de beauté français L'Oréal OREP.PA , le fabricant d'aspirateurs britannique Dyson et le fabricant de lentilles de contact Bausch + Lomb BLCO.TO ont également poursuivi pour obtenir des remboursements.

Subramaniam devrait "expliquer comment il va récupérer l'argent auprès des consommateurs s'il a en fait répercuté ces coûts", a déclaré Bessent à NBC, selon une transcription fournie par la chaîne tôt dans la journée de mercredi.

Bessent a ajouté qu'il trouvait le rôle de l'entreprise au sein du conseil "très intéressant parce que la Chine est le plus grand payeur de droits de douane américains", sans donner plus de détails. Cette remarque a contredit un rapport de la Réserve fédérale de New York publié au début du mois et qui montrait que les Américains supportent la quasi-totalité des nouveaux droits de douane imposés par Trump.

FedEx a affiché une alerte en haut de son site web à l'intention de ses clients sur les conséquences possibles de la décision de la Cour.

Interrogée sur les commentaires de Bessent, une porte-parole de la société a déclaré à Reuters: "Si des remboursements sont émis à FedEx, nous les reverserons aux expéditeurs et aux consommateurs qui ont supporté ces frais à l'origine. Le moment où cela se produira et la procédure exacte de demande et d'émission des remboursements dépendront en partie des orientations futures du gouvernement et du tribunal."

Au total, plus de 175 milliards de dollars de droits de douane américains sont susceptibles d'être remboursés. Dimanche, Bessent a déclaré à CNN que tout remboursement relèverait des tribunaux inférieurs à la suite de la décision de la Cour suprême.

Lorsqu'on lui a demandé si l'administration Trump était prête à effectuer des remboursements si elle en recevait l'ordre, Bessent a déclaré à la chaîne NBC mardi soir: "Nous suivrons la décision des tribunaux inférieurs."