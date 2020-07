Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Le chef du design de Seat rejoint Renault-Automotive News Europe Reuters • 27/07/2020 à 14:34









LE CHEF DU DESIGN DE SEAT REJOINT RENAULT-AUTOMOTIVE NEWS EUROPE PARIS (Reuters) - Le directeur du design de Seat, Alejandro Mesonero-Romanos, a quitté la marque espagnole du groupe Volkswagen pour rejoindre Renault, rapporte lundi Automotive News Europe. Selon la publication spécialisée, qui cite une source au fait de la situation, il vient prêter main forte à l'actuel directeur du design de Renault, le néerlandais Laurens van den Acker, artisan du renouvellement stylistique de l'intégralité de la gamme au losange entre 2012 et 2016. Un porte-parole de Renault a déclaré qu'il ne commentait pas les rumeurs de presse. Un porte-parole de Seat a confirmé le départ d'Alejandro Mesonero-Romanos, mais sans dire vers où. A la tête du design de Seat pendant dix ans, avec à son crédit la toute nouvelle Leon, la gamme Cupra et les SUV Arona, Ateca et Tarraco, il rejoindrait ainsi l'ancien directeur de Seat, Luca de Meo. Celui-ci est devenu officiellement le 1er juillet nouveau directeur général de Renault avec pour mission de donner un nouveau souffle à un constructeur engagé dans un plan drastique d'économies après avoir accusé l'an dernier sa première perte en dix ans. (Gilles Guillaume, édité par Blandine Hénault)

Valeurs associées RENAULT Euronext Paris -0.38% VOLKSWAG.SICO.PRIV Euronext Paris -5.71% VOLKSWAGEN VZ XETRA -0.59%