Le chef de la FAA n'a pas vendu d'actions de Republic en violation de l'accord éthique, selon un sénateur

Bedford se récuse sur les questions liées à Republic, alors que le désinvestissement est retardé

Cantwell reproche à Bedford de ne pas avoir cédé ses actions de Republic dans les délais impartis

L'Office of Government Ethics rejette la demande de Bedford de prolonger le délai de désinvestissement en raison de la charge de travail

Le directeur de l'Administration fédérale de l'aviation a déclaré qu'il n'avait pas cédé ses parts dans Republic Airways RJET.O mais qu'il continuerait à se récuser sur les questions qui pourraient avoir un impact sur les finances de la compagnie aérienne alors qu'il travaille à la vente de ses participations, selon une lettre rendue publique mardi. La semaine dernière, la sénatrice démocrate Maria Cantwell a déclaré que l'administrateur de la FAA Bryan Bedford, qui était auparavant directeur général de Republic, était en violation de son accord éthique, car il n'avait pas achevé la vente de ses actions alors qu'il avait accepté de s'en défaire dans les 90 jours suivant sa confirmation en juillet.

Dans une lettre datée de lundi, M. Bedford a indiqué à Mme Cantwell qu'il s'était récusé des questions ayant un effet direct sur les intérêts financiers de Republic et qu'il s'efforçait de vendre les actions "dès que cela serait raisonnablement possible"

Au moment de sa confirmation, M. Bedford a déclaré détenir des actions de Republic d'une valeur comprise entre 6 et 30 millions de dollars. Le 25 novembre, Republic a fusionné avec Mesa Air Group. Un avocat du ministère des transports a indiqué à l'Office of Government Ethics (OGE) dans un courriel du 5 décembre que M. Bedford n'avait pas été en mesure de conclure la vente en raison de "demandes importantes sur son temps et ses engagements personnels". L'OGE a répondu le même jour qu'il avait clairement indiqué début octobre que "le fait d'être occupé par son poste ne constitue pas une 'difficulté inhabituelle'" et que d'autres fonctionnaires s'étaient vu refuser des demandes similaires.

Le bureau de Mme Cantwell a déclaré que son examen des documents connexes indiquait que M. Bedford ne semblait pas avoir pris de mesures pour se désinvestir de Republic avant le début du mois de décembre et que même si M. Bedford avait reçu la prolongation de 60 jours qu'il avait demandée le 7 octobre, il aurait dû se désinvestir complètement de Republic avant le 6 décembre, ce qu'il n'a pas fait. Le bureau de Mme Cantwell a déclaré que M. Bedford avait noté qu'il devait attendre que les certificats d'actions de Republic soient émis avant de pouvoir se désengager, mais "cela n'explique pas pourquoi il ne s'est pas désengagé dans le délai initial qu'il avait accepté - qui aurait été avant la clôture de la fusion" La FAA s'est refusée à tout commentaire. M. Bedford a également refusé de s'exprimer plus tôt dans la journée de mardi lorsqu'il a été interrogé sur cette question, déclarant qu'il l'aborderait lors d'une audition de la commission sénatoriale du commerce mercredi.

Le président de la commission, le sénateur républicain Ted Cruz, n'a pas immédiatement répondu à une demande de commentaire.