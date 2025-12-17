Le chef de la FAA déclare qu'il n'a pas achevé la vente de ses actions dans Republic Airways

Le directeur de l'Administration fédérale de l'aviation a déclaré qu'il n'avait pas cédé ses actions dans Republic Airways RJET.O mais qu'il continuerait à se récuser sur les questions susceptibles d'avoir un impact sur les finances de la compagnie aérienne, selon une lettre rendue publique mardi.

La semaine dernière, la sénatrice américaine Maria Cantwell a déclaré que l'administrateur de la FAA Bryan Bedford, qui était auparavant directeur général de Republic, avait violé son accord déontologique, car il n'avait pas vendu ses actions alors qu'il s'était engagé à le faire dans les 90 jours suivant sa confirmation en juillet.

Bryan Bedford a déclaré à Maria Cantwell qu'il s'était récusé pour les questions ayant un effet direct sur les intérêts financiers de Republic et qu'il s'efforçait de vendre les actions "dès que cela serait raisonnablement possible."

Au moment de sa confirmation, Bedford a déclaré détenir des actions de Republic d'une valeur comprise entre 6 et 30 millions de dollars. Le 25 novembre, Republic a fusionné avec Mesa Air Group.

Le bureau de Maria Cantwell a déclaré que l'examen des documents connexes indiquait que Bryan Bedford ne semblait pas avoir pris de mesures pour se défaire de Republic avant le début du mois de décembre.