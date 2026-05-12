Le chef de l'UE met la pression sur la conception “addictive” des réseaux sociaux

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) (Ajoute des citations d'Ursula von der Leyen et des détails sur la nouvelle réglementation à venir à partir du deuxième paragraphe)

L'Union européenne travaille à l'élaboration de nouvelles règles visant à protéger les enfants contre les mécanismes addictifs des réseaux sociaux tels que TikTok, Meta META.O et X, a déclaré mardi la présidente de la Commission européenne, Ursula von der Leyen. “Manque de sommeil, dépression, anxiété, automutilation, comportements addictifs, cyberharcèlement, grooming, exploitation, suicide. Les risques se multiplient rapidement”, a déclaré Mme von der Leyen lors d'un discours à Copenhague.

“Ces risques sont la réalité du monde numérique. Ils ne sont pas accidentels. Ils sont le résultat de modèles économiques qui traitent l’attention de nos enfants comme une marchandise.” Mme von der Leyen a indiqué que la Commission ciblerait spécifiquement les “pratiques de conception addictives et nuisibles” dans son Digital Fairness Act (DFA) , qui devrait être proposé vers la fin de l’année.

La DFA fixerait également des limites strictes à l’utilisation de l’intelligence artificielle sur les réseaux sociaux, a-t-elle ajouté, tout en plaidant en faveur d’un âge minimum pour l’accès aux réseaux sociaux.

“La question n’est pas de savoir si les jeunes devraient avoir accès aux réseaux sociaux, mais si les réseaux sociaux devraient avoir accès aux jeunes”, a-t-elle déclaré.

La nouvelle réglementation renforcera et élargira la loi sur les services numériques (Digital Services Act) (DSA) qui exige des grandes plateformes qu’elles redoublent d’efforts pour lutter contre les contenus illégaux et préjudiciables, a-t-elle déclaré.

En vertu de ces règles, la Commission enquête déjà sur TikTok, X et les plateformes Instagram et Facebook de Meta

META.O .

“Nous prenons des mesures contre TikTok et sa conception addictive, le défilement sans fin, la lecture automatique et les notifications push. Il en va de même pour Meta, car nous estimons qu’Instagram et Facebook ne respectent pas leur propre limite d’âge minimale de 13 ans”, a déclaré Mme von der Leyen.

La Commission a également engagé une procédure contre X pour l’utilisation de son outil d’intelligence artificielle Grok dans la création d’images à caractère sexuel représentant des femmes et des enfants.

Les porte-parole des trois entreprises n'ont pas immédiatement répondu aux demandes de commentaires.