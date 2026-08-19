Le chef de l'opposition zambienne va contester le résultat de la présidentielle, invoquant une fraude électorale

Le chef de l'opposition zambienne, Brian Mundubile, a déclaré mercredi qu'il contesterait devant les tribunaux le résultat de l'élection présidentielle, invoquant une fraude électorale lors du scrutin qui a permis au président Hakainde Hichilema d'obtenir un deuxième mandat.

"Notre campagne a recensé de graves irrégularités, des incohérences et des circonstances concernant le déroulement du scrutin, le dépouillement, la transmission et la proclamation des résultats", a déclaré Brian Mundubile dans un communiqué.

Un stratège électoral de Hakainde Hichilema a refusé de commenter dans l'immédiat, mais a dit qu'il s'exprimerait ultérieurement.

La commission électorale a déclaré Hakainde Hichilema vainqueur avec environ 60% des suffrages valides aux premières heures de mardi, contre 38% pour Brian Mundubile.

Après une période préélectorale relativement calme avant le scrutin du 13 août dans ce pays d'Afrique australe, riche en ressources minérales et comptant 22 millions d’habitants, les tensions se sont intensifiées après la fermeture des bureaux de vote.

Les autorités ont arrêté 11 personnes, dont des figures de proue de l'opposition, lors d'une descente qui a donné lieu à un échange de tirs, en présence de Brian Mundubile.

La commission électorale a également suspendu le dépouillement pendant plusieurs heures en raison de signalements de violences à l'encontre du personnel électoral et de vols de bulletins de vote.

(Chris Mfula, Version française Benoit Van Overstraeten)