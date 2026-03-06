 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Le chef de l'AIE met en garde contre un retour au gaz russe dans le contexte de l'essor du GNL au niveau mondial
information fournie par Reuters 06/03/2026 à 11:55

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

(Ajoute des détails sur les stocks de pétrole et l'action collective aux paragraphes 7 à 10) par Kate Abnett

Le directeur exécutif de l'Agence internationale de l'énergie, Fatih Birol, a déclaré vendredi qu'il serait économiquement et politiquement erroné de se tourner vers la Russie pour s'approvisionner en gaz, compte tenu de l'offre mondiale de gaz naturel liquéfié (GNL).

"La crise actuelle au Moyen-Orient a conduit certains à se demander s'il fallait revenir à la Russie ou non", a déclaré M. Birol à la presse à l'issue d'une réunion entre la présidente de la Commission européenne, Ursula von der Leyen, et les commissaires de l'UE sur les marchés mondiaux de l'énergie.

L'UE est soumise à une pression croissante de la part des industries et des gouvernements pour qu'elle intervienne afin d'essayer de réduire les prix élevés de l'énergie. Mme Von der Leyen a promis d'élaborer des options que les dirigeants européens examineront lors d'un sommet qui se tiendra dans le courant du mois.

"L'une des erreurs historiques de l'Europe a été la dépendance excessive de ses sources d'énergie à l'égard d'un seul pays, la Russie", a déclaré le chef de l'AIE.

Les options envisagées par la Commission comprennent la réduction des taxes et des tarifs qui gonflent la facture énergétique de nombreux pays, ou la possibilité pour les gouvernements d'utiliser davantage d'aides d'Etat pour soutenir les industries à forte consommation d'énergie, ont déclaré deux fonctionnaires de l'UE à Reuters. Toutefois, les fonctionnaires et les analystes reconnaissent qu'il n'existe pas de solution miracle, et les gouvernements de l'UE sont divisés. La dépendance de l'Europe à l'égard des importations de pétrole et de gaz signifie que le continent est fortement exposé aux fluctuations des prix mondiaux, qui ont bondi cette semaine à la suite de l'escalade de la crise iranienne.

PAS D'ACTION POUR L'INSTANT SUR LES STOCKS DE PÉTROLE M. Birol a déclaré que, pour l'instant, les pays membres de l'AIE n'envisageaient pas de libérer collectivement leurs stocks de pétrole en réponse au conflit au Moyen-Orient , mais que toutes les options étaient sur la table. Les pays membres de l'AIE sont tenus de conserver des stocks de pétrole couvrant 90 jours de consommation, en vue d'une éventuelle mise en circulation en cas d'urgence. Tout déblocage nécessiterait que les gouvernements conviennent collectivement que les conditions du marché le justifient. "À ce stade, nous n'en sommes pas là", a déclaré M. Birol.

Guerre en Iran

Valeurs associées

Gaz naturel
3,00 USD NYMEX 0,00%
Pétrole Brent
88,86 USD Ice Europ +5,40%
Pétrole WTI
85,43 USD Ice Europ +8,30%
© 2026 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank