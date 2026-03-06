Le chef de l'AIE met en garde contre un retour au gaz russe dans le contexte de l'essor du GNL au niveau mondial

Le directeur exécutif de l'Agence internationale de l'énergie, Fatih Birol, a déclaré vendredi qu'il serait économiquement et politiquement erroné de se tourner vers la Russie pour s'approvisionner en gaz, compte tenu de l'offre mondiale de gaz naturel liquéfié (GNL).

"La crise actuelle au Moyen-Orient a conduit certains à se demander s'il fallait revenir à la Russie ou non", a déclaré M. Birol à la presse à l'issue d'une réunion entre la présidente de la Commission européenne, Ursula von der Leyen, et les commissaires de l'UE sur les marchés mondiaux de l'énergie.

L'UE est soumise à une pression croissante de la part des industries et des gouvernements pour qu'elle intervienne afin d'essayer de réduire les prix élevés de l'énergie. Mme Von der Leyen a promis d'élaborer des options que les dirigeants européens examineront lors d'un sommet qui se tiendra dans le courant du mois.

"L'une des erreurs historiques de l'Europe a été la dépendance excessive de ses sources d'énergie à l'égard d'un seul pays, la Russie", a déclaré le chef de l'AIE.

Les options envisagées par la Commission comprennent la réduction des taxes et des tarifs qui gonflent la facture énergétique de nombreux pays, ou la possibilité pour les gouvernements d'utiliser davantage d'aides d'Etat pour soutenir les industries à forte consommation d'énergie, ont déclaré deux fonctionnaires de l'UE à Reuters. Toutefois, les fonctionnaires et les analystes reconnaissent qu'il n'existe pas de solution miracle, et les gouvernements de l'UE sont divisés. La dépendance de l'Europe à l'égard des importations de pétrole et de gaz signifie que le continent est fortement exposé aux fluctuations des prix mondiaux, qui ont bondi cette semaine à la suite de l'escalade de la crise iranienne.

PAS D'ACTION POUR L'INSTANT SUR LES STOCKS DE PÉTROLE M. Birol a déclaré que, pour l'instant, les pays membres de l'AIE n'envisageaient pas de libérer collectivement leurs stocks de pétrole en réponse au conflit au Moyen-Orient , mais que toutes les options étaient sur la table. Les pays membres de l'AIE sont tenus de conserver des stocks de pétrole couvrant 90 jours de consommation, en vue d'une éventuelle mise en circulation en cas d'urgence. Tout déblocage nécessiterait que les gouvernements conviennent collectivement que les conditions du marché le justifient. "À ce stade, nous n'en sommes pas là", a déclaré M. Birol.