Le chef de file de l'assurance Travelers dépasse les estimations de bénéfices grâce à une meilleure souscription

Le géant de l'assurance dommages Travelers TRV.N a largement dépassé mercredi les estimations de Wall Street pour son bénéfice du quatrième trimestre, propulsé par une meilleure performance de souscription et des rendements d'investissement plus élevés.

Les dépenses d'assurance sont restées résilientes malgré les réductions dans d'autres secteurs, les entreprises et les particuliers continuant à rechercher une couverture contre les risques financiers, les catastrophes naturelles et d'autres pertes potentielles.

Selon les analystes, la demande s'est maintenue jusqu'à présent malgré une hausse des prix de l'assurance automobile et de l'assurance des biens dans l'ensemble du secteur.

Les primes nettes émises par Travelers ont augmenté de 1 % au quatrième trimestre pour atteindre 10,86 milliards de dollars.

"Les bénéfices ont été stimulés par de faibles pertes dues aux catastrophes et par un développement favorable des réserves, mais ils auraient été bien supérieurs aux attentes malgré tout, aidés par des marges robustes pour l'assurance des entreprises et des particuliers", ont déclaré les analystes de J.P.Morgan dans une note.

La compagnie a enregistré des pertes catastrophiques de 95 millions de dollars avant impôts au cours du trimestre écoulé, principalement en raison des tempêtes hivernales qui ont frappé plusieurs États.

Les pertes catastrophiques restent un facteur de fluctuation majeur pour les assureurs américains, généralement dues à des événements météorologiques majeurs , le moment et la gravité de ces événements affectant de manière significative les résultats.

Les actions de l'assureur étaient en hausse de 0,4 % dans la matinée, le directeur général Alan Schnitzer ayant déclaré qu'il était "très confiant" dans les perspectives de Travelers pour 2026 et au-delà.

Travelers réduit son exposition aux grands comptes immobiliers où le risque de catastrophe n'est pas compensé par la tarification, s'en tenant à une discipline de souscription stricte dans un environnement où certains concurrents continuent de chasser les volumes.

Son ratio combiné sous-jacent s'est amélioré de 1,8 point de pourcentage pour atteindre 82,2 %. Un ratio inférieur à 100 indique que l'assureur a perçu plus de primes qu'il n'a payé de sinistres et de frais.

Par ailleurs, le revenu net d'investissement, qui provient généralement d'investissements dans des actifs à faible risque, a augmenté de 10 % après impôts pour atteindre 867 millions de dollars.

Le revenu de base s'estélevé à 11,13 dollars par action au cours des trois mois se terminant le 31 décembre, dépassant les attentes de 8,85 dollars par action, selon les estimations compilées par LSEG.

"Nous pensons que les résultats de TRV valident nos perspectives positives pour l'activité P&C en général au quatrième trimestre", ont déclaré les analystes de Raymond James.