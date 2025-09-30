 Aller au contenu principal Activer le contraste adaptéDésactiver le contraste adapté
Nikkei 225
45 101,13
+0,13%
Le chef d'Exxon a demandé au président du Mozambique des garanties de sécurité pour le terminal gazier, selon le FT
information fournie par Reuters 30/09/2025 à 06:10

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Darren Woods, directeur général d'ExxonMobil XOM.N , a demandé la semaine dernière au président du Mozambique, Daniel Chapo, des garanties sur la sécurité d'un projet de terminal gazier de 30 milliards de dollars dans ce pays africain, avant de décider de donner le feu vert au projet, a rapporté le Financial Times mardi, citant des sources au fait des discussions.

Reuters n'a pas pu vérifier immédiatement cette information.

Valeurs associées

EXXON MOBIL
114,210 USD NYSE -2,57%
Gaz naturel
2,84 USD NYMEX -0,87%
Pétrole Brent
67,53 USD Ice Europ -0,18%
Pétrole WTI
63,06 USD Ice Europ -0,17%
© 2025 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

