Le chef d'Exxon a demandé au président du Mozambique des garanties de sécurité pour le terminal gazier, selon le FT

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Darren Woods, directeur général d'ExxonMobil XOM.N , a demandé la semaine dernière au président du Mozambique, Daniel Chapo, des garanties sur la sécurité d'un projet de terminal gazier de 30 milliards de dollars dans ce pays africain, avant de décider de donner le feu vert au projet, a rapporté le Financial Times mardi, citant des sources au fait des discussions.

Reuters n'a pas pu vérifier immédiatement cette information.