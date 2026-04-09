Le chef d'Arm, Haas, en passe de diriger une grande partie des activités internationales de SoftBank, selon le FT

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))
Rene Haas, le directeur général du concepteur de puces britannique Arm O9Ty.F , est pressenti pour diriger une grande partie des activités internationales de SoftBank Group 9984.T , a rapporté jeudi le Financial Times, citant plusieurs personnes familières de l'affaire.
Haas assumerait ce nouveau rôle parallèlement à son poste à la tête d'Arm, selon le rapport.
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