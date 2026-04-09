Un actionnaire a cédé 4,4% du capital d'Exosens
information fournie par Zonebourse 09/04/2026 à 08:23
Selon des sources de marché, un bloc de 2,25 millions d'actions, représentant 4,4% du capital, a été négocié post-clôture hier soir. L'opération aurait été conduite à 64,40 EUR par action, soit une décote de l'ordre de 4% sur le cours de clôture de mercredi (67,10 EUR). Les placements de ce type sont traditionnellement réalisés sous les cours officiels, pour appâter les acquéreurs et faciliter les transactions. Le décalage a tendance à se résorber avec le temps, mais la séance qui suit le placement est souvent baissière.
En janvier, le néerlandais Theon, gros client d'Exosens, avait pris 9,8% du capital à 54 EUR l'action, en rachetant une partie des titres du fonds actionnaire de référence, HLD. En mars, plusieurs dirigeants avaient cédé des actions à 71 EUR par titre. Outre HLD, qui possédait au dernier pointage 22,4% du capital, Bpifrance détenait 7,22% du tour de table. A notre connaissance, aucun autre actionnaire n'est susceptible d'être à la tête de 4,4% du capital.
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