information fournie par Reuters • 09/04/2026 à 08:17

Allemagne: Les exportations augmentent en février

Des voitures du groupe Volkswagen prêtes à être exportées vers les États-Unis depuis le port maritime d'Emden

‌Les exportations allemandes ​ont augmenté de 3,6% en février par ​rapport au mois ​précédent, plus ⁠que prévu, selon les ‌données de l'Office fédéral de ​la ‌statistique publiées jeudi.

Les ⁠économistes interrogés par Reuters tablaient sur ⁠une hausse ‌de 1,0% des ⁠exportations, après -1,5% ‌en janvier (révisé ⁠de -2,3%).

Les importations ont quant ⁠à ‌elles augmenté de ​4,7% ‌sur un mois en février, après -5,1% ​le mois précédent (révisé de -5,9%) ⁠et tandis que les économistes tablaient sur +4,0%.

(Rédigé par Mara Vîlcu, édité par Augustin ​Turpin)