Allemagne: Les exportations augmentent en février

Des voitures du groupe Volkswagen prêtes à être exportées vers les États-Unis depuis le port maritime d'Emden
Les exportations allemandes ont augmenté de 3,6% en février par rapport au mois précédent, plus que prévu, selon les données de l'Office fédéral de la statistique publiées jeudi.
Les économistes interrogés par Reuters tablaient sur une hausse de 1,0% des exportations, après -1,5% en janvier (révisé de -2,3%).
Les importations ont quant à elles augmenté de 4,7% sur un mois en février, après -5,1% le mois précédent (révisé de -5,9%) et tandis que les économistes tablaient sur +4,0%.
(Rédigé par Mara Vîlcu, édité par Augustin Turpin)
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