Allemagne: Baisse surprise de la production industrielle en février

La centrale électrique de Volkswagen à Wolfsburg
La production industrielle allemande a baissé de 0,3% en février par rapport au mois précédent, a annoncé jeudi l'Office fédéral de la statistique.
Les analystes interrogés par Reuters avaient prévu une hausse de 0,7% de la production industrielle allemande, après une baisse de 0,5% (non révisé) en janvier.
(Rédigé par Coralie Lamarque, édité par Augustin Turpin)
0 commentaire
Vous devez être membre pour ajouter un commentaire.
Vous êtes déjà membre ? Connectez-vous
Pas encore membre ? Devenez membre gratuitement
Signaler le commentaireFermer