Le chaos de la chaîne d'approvisionnement devient la "nouvelle norme" de l'aviation alors que la demande atteint des records

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

*

La demande record de passagers et les défis géopolitiques ont exacerbé la reprise

*

Les pénuries entraînent une hausse des coûts pour les compagnies aériennes et prolongent la durée de vol des avions les plus anciens

*

Les délais d'approvisionnement en pièces détachées restent plus longs qu'avant la pandémie

(Ajout d'un lien vers le salon aéronautique de Singapour SNAPSHOT) par Jun Yuan Yong et Julie Zhu

Des années après la pandémie, le secteur de l'aviation a encore du mal à se remettre des perturbations de la chaîne d'approvisionnement qui ont été exacerbées par la demande record des passagers et les défis géopolitiques, selon les dirigeants et les fournisseurs.

Les compagnies aériennes ont été contraintes de faire voler plus longtemps des avions plus anciens et moins économes en carburant, certaines livraisons d'Airbus AIR.PA et de Boeing

BA.N étant retardées parce que les fabricants de moteurs et d'autres fournisseurs doivent jongler avec des demandes concurrentes entre l'assemblage de nouveaux avions et l'entretien des flottes existantes.

Les retards d'approvisionnement prolongés et les goulets d'étranglement semblent être devenus la "nouvelle norme", a déclaré Jeffrey Lam, directeur de l'exploitation et président de l'aérospatiale commerciale chez ST Engineering STEG.SI , le plus grand fournisseur mondial de services de maintenance et de réparation de cellules d'avion.

"Nous craignons que cette nouvelle norme ne perdure, ce qui est tout à fait inacceptable", a-t-il déclaré à Reuters en marge du salon aéronautique de Singapour de cette semaine .

Les pénuries entraînent également une hausse des coûts pour les compagnies aériennes, telles que Scoot, la compagnie à bas prix de Singapore Airlines SIAL.SI , a déclaré son directeur général Leslie Thng lors d'une table ronde organisée à l'occasion du plus grand événement d'Asie consacré à l'aviation et à la défense.

"Nous prenons également des mesures proactives, par exemple en achetant plus de moteurs de rechange à nos propres frais, afin de nous assurer qu'en cas de problèmes de moteur, l'impact sur nous peut être atténué", a-t-il déclaré.

UNE DEMANDE RECORD

Selon les données de l'Association internationale du transport aérien, le trafic mondial de passagers aériens a atteint un niveau record en 2025, dépassant de 9,3 % le niveau d'avant la pandémie en 2019, et devrait encore augmenter de 4,9 % cette année.

Pour répondre à la demande, les compagnies aériennes maintiennent les avions plus anciens en service deux ans de plus que la moyenne à long terme, ce qui a fait augmenter les coûts de carburant, de maintenance, de location de moteurs et d'inventaire d'environ 11 milliards de dollars en 2025, selon l'IATA.

"C'est très frustrant, et lorsque vous voyez ce surcoût massif supporté par les compagnies aériennes, vous savez qu'il est vraiment temps pour ces fournisseurs clés de se ressaisir et d'améliorer la situation", a déclaré Willie Walsh, directeur général de l'IATA, à l'agence Reuters.

Gaël Meheust, directeur général du fabricant de moteurs CFM International, a déclaré lors d'une table ronde que son entreprise avait été en mesure d'augmenter sa production après la pandémie, mais que le problème était que la demande avait été "incroyable".

"C'est le paradoxe dans lequel nous nous trouvons. Ce n'est pas que la chaîne d'approvisionnement... ne puisse pas assurer la montée en puissance, c'est simplement que la demande est à un niveau que nous n'avons jamais imaginé.""

L'entreprise, une coentreprise entre GE Aerospace GE.N et Safran SAF.PA , a augmenté sa production de 25 % en 2025, et la production devrait encore augmenter d'au moins 10 % chaque année, a-t-il déclaré.

ST Engineering, l'un des principaux fabricants de nacelles de moteurs, a déclaré qu'il lui fallait environ six semaines pour produire, mais que les délais totaux pour les commandes de composants et de matériaux s'étendaient désormais jusqu'à un an, contre environ neuf mois avant les perturbations post-pandémiques.

Même en passant des commandes anticipées de composants pour s'assurer que l'entreprise dispose d'un stock suffisant, le problème n'est pas entièrement résolu, a déclaré M. Lam. "Une partie de la pénurie est mondiale, si bien qu'il n'est même pas possible d'acheter les composants à l'avance si on le souhaite", a-t-il déclaré.

DÉFIS GÉOPOLITIQUES

Les fabricants de moteurs d'avion ont également été confrontés à des pénuries de matériaux critiques tels que le titane et les tubes en nickel, aggravées par la guerre de la Russie en Ukraine, qui a coupé l'accès aux exportations russes qui représentaient auparavant environ la moitié de l'approvisionnement mondial en titane, a déclaré Paul Wingfield, gestionnaire de comptes chez Future Metals, une filiale de Berkshire Hathaway BRKa.N basée aux États-Unis.

Les délais de livraison actuels pour les tubes en titane et en nickel sont de 50 à 60 semaines, en baisse par rapport aux 60 à 70 semaines de l'année dernière, mais encore loin de la norme de 20 semaines qui prévalait avant la pandémie, a déclaré M. Wingfield.

"Les usines n'arrivent pas à produire suffisamment pour rattraper le retard, car elles ont arrêté de produire pendant quatre ans", a déclaré M. Wingfield. "Ce qui se passe lorsque tout le monde redémarre, c'est qu'il y a un manque de matériel sur le marché, et les usines doivent donc rattraper leur retard.""

Mais si le chaos post-pandémique a été difficile pour de nombreux fournisseurs, il a aussi ouvert des opportunités pour d'autres.

Feng Haotian, ingénieur commercial chez le producteur chinois de disques de frein en carbone Shandong Stopart Brake Material, a déclaré que les perturbations avaient rendu difficile pour certains de ses clients l'obtention de pièces auprès de fabricants d'équipement d'origine occidentaux et l'avaient aidé à doubler ses ventes internationales l'année dernière.

Le jeu de quatre disques de frein de Stopart, dont le prix est compris entre 200 000 et 300 000 yuans (27 400 à 41 100 dollars), est presque deux fois moins cher que les produits similaires, a-t-il déclaré.

"Certains nouveaux clients qui n'achetaient pas chez nous auparavant n'ont plus d'autre choix que d'acheter nos produits.""