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Le chancelier Merz préconise l'arrêt du projet Scaf - sources
information fournie par Reuters 08/06/2026 à 16:50

Le président français Emmanuel Macron et le chancelier allemand Friedrich Merz sont parvenus à la conclusion selon laquelle les sociétés engagées dans le projet européen d'avion de combat du programme Scaf (Système de combat aérien du futur) ne parviendraient pas à trouver d'accord, ont dit lundi deux sources à Reuters.

Cela a conduit Friedrich Merz, qui avait dit fin mars vouloir tout faire pour sauver le projet, a préconiser son arrêt auprès d'Emmanuel Macron, ont poursuivi les sources.

Les deux dirigeants ont convenu que les pays participant au projet continueraient à développer un système de drones et un réseau de données associés, ont ajouté ces sources.

Contacté par Reuters, l'Elysée n'a fait de commentaire dans l'immédiat.

Le projet Scaf, en gestation depuis plus de huit ans et estimé à 100 milliards d'euros, a été plombé par un litige entre Dassault Aviation AM.PA et Airbus AIR.PA sur le partage des tâches et les droits sur les technologies.

Le futur avion devait remplacer à partir de 2040 les Rafale français - fabriqués par Dassault Aviation - et les Eurofighter allemands et espagnols - fabriqués par Airbus, BAE Systems

BAES.L et Leonardo LDOF.MI - par un chasseur de sixième génération.

(Andreas Rinke, avec la contribution de Michel Rose, version française Benoit Van Overstraeten, édité par)

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3 commentaires

  • 17:24

    Enfin une bonne nouvelle, on va pouvoir avancer.

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