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Le CFO Peter Griffith passe de la santé (Amgen) aux jouets (Mattel)
information fournie par Zonebourse 19/10/2026 à 15:37

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Mattel annonce la nomination de Peter Griffith au poste de directeur financier (CFO), à compter du 20 octobre. Il succédera à Paul Ruh, qui conservera un rôle de conseiller jusqu'à la fin de l'année afin d'assurer une transition efficace. Peter Griffith sera directement rattaché au PDG, Roger Lynch, et rejoindra le conseil d'administration.

"Peter Griffith apporte à Mattel une vaste expérience de la direction financière de sociétés cotées, ainsi qu'une expertise dans les opérations stratégiques, l'allocation du capital, les investissements technologiques, la cybersécurité et la transformation des entreprises", met en avant le groupe de jouets et de loisirs familiaux.

Il occupait dernièrement les fonctions de vice-président exécutif et de CFO du groupe de biotechnologies Amgen, où il a contribué à la réalisation d'acquisitions majeures et d'investissements stratégiques, tout en maintenant une gestion rigoureuse du capital et du bilan.

Chez Amgen, il a également participé à la définition des priorités financières destinées à soutenir les investissements dans l'innovation et la croissance à long terme, tout en améliorant l'efficacité opérationnelle et les performances financières.

Peter Griffith a rejoint Amgen en 2019, après avoir occupé le poste de président de Sherwood Canyon Group, une société de capital-investissement et de conseil. Auparavant, il avait passé plus de vingt ans chez le cabinet d'audit EY en qualité d'associé.

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