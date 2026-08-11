Le CEO de Paychex rejoint le conseil de ManpowerGroup

Le groupe américain de solutions en ressources humaines ManpowerGroup fait part de la nomination du CEO (directeur général) de Paychex, John B. Gibson Jr., au sein de son conseil d'administration, à compter du 1er septembre prochain.

John Gibson occupe les fonctions de CEO de Paychex depuis octobre 2022, dirigeant la stratégie de l'entreprise, qui combine technologies innovantes et solutions de conseil pour les RH, la paie et les avantages sociaux.

"En avril 2025, il a dirigé l'acquisition de Paycor par Paychex, la plus importante de l'histoire de l'entreprise, élargissant ainsi ses plateformes de gestion du capital humain pour répondre aux besoins des entreprises de toutes tailles en matière de gestion de leur main-d'oeuvre", souligne ManpowerGroup.

Auparavant, de 2020 à 2022, il a été directeur des opérations de Paychex, supervisant les opérations, les ventes, le service, le marketing et la gestion des produits. Il a rejoint la société en 2013, après avoir occupé des postes de direction dans les secteurs de la gestion du capital humain et de la technologie.