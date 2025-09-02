Le CEO de Nestlé limogé et remplacé par Philipp Navratil
information fournie par Cercle Finance 02/09/2025 à 07:25
Ce limogeage fait suite à une enquête ordonnée par le conseil d'administration, supervisée par son président Paul Bulcke et par Pablo Isla, lead independent director, avec le soutien de conseillers juridiques externes indépendants.
Philipp Navratil a commencé sa carrière chez Nestlé en 2001 en tant qu'auditeur interne. Après avoir occupé divers postes en Amérique centrale, il a pris la direction de l'activité café et boissons au Mexique.
En 2020, il a rejoint l'unité d'affaires stratégique café de Nestlé, puis a assumé son poste chez Nespresso en juillet 2024. Il a intégré la direction générale du groupe agroalimentaire le 1er janvier dernier.
'Le conseil d'administration est confiant que Philipp Navratil fera rapidement progresser notre stratégie de croissance et accélérera nos efforts en matière d'efficacité. Nous ne changeons pas de cap en ce qui concerne notre stratégie et nous ne perdrons pas le rythme en matière de performance', commente Paul Bulcke.
Valeurs associées
|75,490 CHF
|Swiss EBS Stocks
|0,00%
