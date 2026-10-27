Le centre de maintenance des missiles Patriot sera implanté en Pologne, selon la vice-ministre

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))
Un centre de maintenance dédié aux missiles intercepteurs Patriot d' LMT.N , fabriqués par Lockheed Martin, va être implanté en Pologne, a annoncé mardi la vice-ministre de la Défense, Magdalena Sobkowiak-Czarnecka.
“Quatre pays étaient en lice pour accueillir cet investissement en Europe: outre la Pologne, l’Allemagne, les Pays-Bas et la Norvège… Ce succès n’était pas acquis d’avance. Il est le fruit de plusieurs mois de négociations et du travail acharné de toute l’équipe”, a-t-elle écrit sur la plateforme de réseaux sociaux X.
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