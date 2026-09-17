Le CEA français, Alice & Bob s'associent pour développer un logiciel dédié au calcul quantique

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

par Leo Marchandon

La start-up spécialisée dans l’informatique quantique Alice & Bob et le Commissariat à l’énergie atomique (, CEA) ont annoncé jeudi une collaboration visant à développer un logiciel permettant d’utiliser des ordinateurs quantiques en parallèle avec des supercalculateurs classiques, dans un premier temps pour explorer des applications en physique des matériaux.

Elles chercheront à améliorer le logiciel Qaptiva développé par le fabricant public de supercalculateurs Bull afin de concurrencer le CUDA-Q de Nvidia NVDA.O , dans le but d’éviter le goulot d’étranglement logiciel que CUDA a créé dans le domaine de l’IA, ont déclaré à Reuters des dirigeants des deux entités.

Le CEA, un centre de recherche doté d’un budget annuel de près de 6 milliards d’euros (6,9 milliards de dollars) et chargé notamment de superviser la dissuasion nucléaire française, a déclaré que ce programme visait à dynamiser l’industrie quantique nationale en devenant l’un des premiers clients des start-ups françaises et en leur accordant l’accès à ses infrastructures de calcul.

L’objectif est de relier les supercalculateurs classiques et les processeurs quantiques, en confiant à la machine quantique uniquement les parties d’un problème pour lesquelles elle pourrait à terme offrir un avantage.

Le CEA a déjà installé des ordinateurs quantiques des entreprises françaises Quandela et Pasqal PSQL.O aux côtés de son supercalculateur classique et y ajoutera celui d’Alice & Bob en 2027.

(1 dollar = 0,8714 euro)