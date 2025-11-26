Le Caspian Pipeline Consortium déclare avoir augmenté ses exportations de pétrole de 9 millions de tonnes depuis le début de l'année

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Le Caspian Pipeline Consortium, qui fournit du pétrole du Kazakhstan et de la Russie via un terminal de la mer Noire, a déclaré avoir expédié plus de 65,5 millions de tonnes de pétrole de janvier au 21 novembre, soit 9 millions de tonnes de plus que l'année précédente.