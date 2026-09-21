Le Caplyta de J&J atteint l'objectif principal d'une étude sur la manie dans le trouble bipolaire

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Johnson & Johnson JNJ.N a annoncé lundi que l'utilisation expérimentale de Caplyta dans le traitement de la manie bipolaire avait atteint l'objectif principal d'une étude de phase avancée, ce qui rapproche un peu plus le médicament d'une extension de ses indications au-delà de celles actuellement approuvées.

J&J a acquis Caplyta dans le cadre de son rachat d’Intra-Cellular Therapies, réalisé l’année dernière pour un montant de 14,6 milliards de dollars , afin de renforcer son activité dans le domaine des neurosciences.

* Selon J&J, Caplyta a considérablement réduit les symptômes de la manie bipolaire par rapport au placebo lors de cet essai de phase avancée, atteignant ainsi l’objectif principal de l’étude.

* Les symptômes de la manie peuvent inclure un sentiment de mégalomanie, une diminution du besoin de sommeil, une accélération des pensées, une facilité à se laisser distraire et des comportements à risque.

* Les patients ont montré une amélioration dès le troisième jour suivant le début du traitement par ce médicament, et ces bénéfices se sont maintenus tout au long des trois semaines qu’a duré l’étude, selon la société.

* L’étude a également atteint un objectif secondaire clé mesurant la gravité globale de la maladie, a précisé J&J.

* Environ 46 % des patients traités par Caplyta ont obtenu une réponse clinique, contre environ 21 % des patients ayant reçu un placebo, a précisé la société.

* L’essai a évalué une dose quotidienne unique de 42 milligrammes de Caplyta chez des adultes présentant des épisodes maniaques associés au trouble bipolaire de type I.

* Le Caplyta de J&J est déjà autorisé aux États-Unis pour le traitement des épisodes dépressifs associés au trouble bipolaire de type I et de type II, ainsi qu’à la schizophrénie.

* Le trouble bipolaire touche environ 37 millions de personnes dans le monde. La manie, caractéristique déterminante du trouble bipolaire de type I, se manifeste par une humeur anormalement exaltée ou irritable et par une augmentation du niveau d'énergie ou d'activité, qui s'accompagnent souvent d'épisodes dépressifs, selon J&J.