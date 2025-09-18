Le canal de Panama lance le processus de sélection de l'entreprise qui détiendra la concession du pipeline de GPL

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

(Ajout de détails sur les réunions au paragraphe 2)

Le canal de Panama a entamé un processus de sélection de l'entreprise qui construira et exploitera un pipeline pour le transport de gaz de pétrole liquéfié, a annoncé jeudi son autorité, à la suite de réunions avec les entreprises intéressées.

Parmi les entreprises qui ont rencontré les autorités du canal figurent Exxon Mobil, Phillips 66, Shell, Energy Transfer, Puma Energy, Sk Energy, Vitol, Mitsubishi, Itochu Corporation et Sumitomo Corporation, a indiqué le canal dans un communiqué.