 Aller au contenu principal Activer le contraste adaptéDésactiver le contraste adapté
Fermer
  2. Aide
  2. Aide
SEP 25 CAC 40 Index (10x)
7 872,50
+1,07%
Indices
Chiffres-clés
+ fortes hausses et baisses SBF 120

Le canal de Panama lance le processus de sélection de l'entreprise qui détiendra la concession du pipeline de GPL
information fournie par Reuters 18/09/2025 à 20:51

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

(Ajout de détails sur les réunions au paragraphe 2)

Le canal de Panama a entamé un processus de sélection de l'entreprise qui construira et exploitera un pipeline pour le transport de gaz de pétrole liquéfié, a annoncé jeudi son autorité, à la suite de réunions avec les entreprises intéressées.

Parmi les entreprises qui ont rencontré les autorités du canal figurent Exxon Mobil, Phillips 66, Shell, Energy Transfer, Puma Energy, Sk Energy, Vitol, Mitsubishi, Itochu Corporation et Sumitomo Corporation, a indiqué le canal dans un communiqué.

Valeurs associées

ENERGY TRANSFER
17,505 USD NYSE -0,06%
EXXON MOBIL
114,306 USD NYSE -0,83%
Gaz naturel
4,15 USD NYMEX -0,46%
ITOCHU
50,480 EUR Tradegate +2,60%
MITSUBISHI CORP
539,000 EUR LSE -84,13%
PHILLIPS 66
131,930 USD NYSE -0,94%
Pétrole Brent
67,56 USD Ice Europ -0,52%
Pétrole WTI
63,70 USD Ice Europ -0,36%
SHELL
2 621,750 GBX LSE +0,60%
SUMITOMO CORP
29,5050 USD OTCBB -0,32%
© 2025 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank