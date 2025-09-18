Le canal de Panama lance la procédure de sélection des entreprises chargées de la construction et de l'exploitation de l'oléoduc de GPL

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

(Ajout de détails et de citations de la directrice du canal de Panama à partir du paragraphe 2) par Elida Moreno et Marianna Parraga

Le canal de Panama a lancé un appel d'offres pour sélectionner l'entreprise qui concevra, construira et exploitera un oléoduc pour le transport de gaz de pétrole liquéfié (LPG), a annoncé jeudi son autorité, à la suite de réunions avec les entreprises intéressées.

Le projet, qui devrait nécessiter un investissement de 4 à 8 milliards de dollars, s'inscrit dans le cadre des mesures prises par la voie navigable pour répondre à la demande croissante de services, notamment de transbordement, et pour générer des revenus supplémentaires, à la suite de l'extension de sa zone décidée par la Cour suprême l'année dernière.

L'oléoduc, d'une capacité de 2 millions de barils par jour, devrait à lui seul contribuer à hauteur de 1 à 1,2 milliard de dollars aux recettes annuelles de la voie navigable, a déclaré Ricaurte Vasquez, directrice du canal, lors d'une interview accordée à Reuters à l'issue des réunions.

Le projet d'oléoduc vise à acheminer le GPL américain destiné à l'Asie d'un côté à l'autre du canal. Une ligne de transport d'électricité sera également construite dans le cadre de ce projet.

Parmi les entreprises qui ont rencontré les autorités du canal au sujet de l'oléoduc figurent Exxon Mobil XOM.N , Phillips 66 PSX.N , Shell SHEL.L , Energy Transfer ET.N , Puma Energy, SK Energy, Vitol, Mitsubishi 8058.T , Itochu

8001.T et Sumitomo 8053.T , a déclaré le canal dans un communiqué.

"Nous avons eu une salle pleine de personnes intéressées", a déclaré Ricaurte Vasquez à propos de la réunion, ajoutant qu'un processus de pré-qualification constituera la prochaine étape.

Le gagnant du processus concurrentiel devrait être sélectionné au cours du dernier trimestre de 2026, tandis qu'un projet parallèle de construction et d'exploitation de deux nouveaux ports dans la zone du canal sera lancé entre la fin de cette année et le début de l'année prochaine, a-t-elle déclaré.

Le canal prévoit un bénéfice de 3,5 milliards de dollars pour l'année fiscale se terminant en septembre, ce qui correspond aux résultats de l'année précédente , a déclaré Ricaurte Vasquez. Une consolidation du tonnage des cargaisons par l'accueil de navires plus grands devrait compenser une réduction du trafic vers la fin de l'année.

"Nous avons eu une saisonnalité différente cette année, avec plus de marchandises transportées vers les États-Unis maintenant, plutôt qu'en octobre-décembre", a-t-elle déclaré.