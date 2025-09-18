Le canal de Panama lance la procédure de sélection de l'entreprise chargée de la construction et de l'exploitation du gazoduc

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Le canal de Panama a entamé un processus compétitif de sélection de l'entreprise qui construira et exploitera un gazoduc pour le transport de gaz de pétrole liquéfié, a annoncé jeudi son autorité, à la suite de réunions avec les entreprises intéressées.