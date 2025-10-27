 Aller au contenu principal
Le canal de Panama invite les parties intéressées à développer des ports maritimes
information fournie par Reuters 27/10/2025 à 18:23

L'autorité du canal de Panama a déclaré lundi qu'elle avait lancé une initiative visant à identifier les parties susceptibles d'être intéressées par le développement de terminaux portuaires sur les côtes atlantique et pacifique de l'une des principales voies navigables de fret au monde.

Des représentants d'APM Terminals, Cosco Shipping Ports, CMA Terminals-CMA, DP World, Hanseatic Global Terminals, MOL, PSA International, SSA Marine-Grupo Carrix et Terminal Investment Limited ont participé à une première réunion.

La réunion a également vu la représentation de CMA CGM, ONE, Evergreen, Hapag Lloyd, HMM, Maersk Line, MSC, OOCL, COSCO, Yang Ming, Port of Houston et ZIM, a déclaré l'autorité dans un communiqué.

