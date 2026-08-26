Le canadien Couche-Tard lance une offre sur le détaillant polonais Zabka

Le distributeur canadien Alimentation Couche-Tard ATD.TO a lancé mercredi une offre publique d'achat volontaire sur l'ensemble des actions de Zabka ZAB.WA , mettant ainsi en oeuvre son projet d'acquisition du détaillant polonais de proximité annoncé le mois dernier.

L'offre de 32 zlotys par action (7,44 euros), ouverte jusqu'au jeudi 25 septembre, est supérieure de 2,3% au dernier cours de clôture de Zabka à la Bourse de Varsovie, valorisant le groupe à environ 32,6 milliards de zlotys.

Vers 08h25 GMT, l'action reculait cependant de 0,70% à 31,5 zlotys.

Janusz Pieta, l'analyste chez mBank, considère que le prix offert par Alimentation Couche-Tard est "un peu trop bas" et souligne que les rumeurs selon lesquelles la Pologne pourrait augmenter son impôt sur les sociétés pourraient inciter certains actionnaires à vendre.

Alimentation Couche-Tard, qui opère les épiceries Circle-K au Canada et aux Etats-Unis et a renoncé l'année dernière à une offre de 46 milliards de dollars sur Seven & I 3382.T , avait annoncé en juillet son intention d’acquérir Zabka.

L'opération, qui serait la plus importante de l'histoire du groupe canadien, est menée par sa filiale Circle K Polska, Ipopema Securities agissant en tant qu'intermédiaire.

Alimentation Couche-Tard prévoit que l'acquisition générera environ 250 millions de dollars d'économies annuelles d'ici trois ans et a indiqué envisager de retirer Zabka de la cote si sa participation dépassait les 95%.

Zabka exploite environ 13.000 magasins en Pologne et en Roumanie, ses magasins polonais étant situés en moyenne à moins de 500 mètres du domicile des habitants.

(Rédigé par Marta Maciag à Gdansk, version française Augustin Turpin, édité par Benoit Van Overstraeten)