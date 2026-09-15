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Le Canada va solliciter des investissements privés dans les grands aéroports, déclare Carney
information fournie par Reuters 15/09/2026 à 15:19
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((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

(Ajout d'une citation de Carney aux paragraphes 4 et 5, de commentaires de gestionnaires d'actifs au paragraphe 6, et d'informations contextuelles aux paragraphes 2, 3 et 7)

Le Canada cherche à attirer des investissements privés par le biais de concessions à long terme pour l'exploitation de ses quatre plus grands aéroports , dans le cadre d'une campagne visant à relancer l'économie, a déclaré mardi le Premier ministre Mark Carney.

Ces aéroports se trouvent à Toronto, Montréal, Calgary et Vancouver. Le gouvernement libéral avait indiqué l’année dernière qu’il étudiait des moyens de stimuler les investissements dans les aéroports, mais n’avait pas donné de détails précis à ce stade.

M. Carney accueille cette semaine à Toronto des dizaines d’investisseurs internationaux, dans l’espoir d’attirer des investissements pour plus de 160 projets qui, selon lui, sont essentiels pour permettre à l’économie canadienne de traverser la guerre commerciale avec les États-Unis.

« Nous rechercherons des investissements privés par le biais de concessions à long terme pour l’exploitation des quatre plus grands aéroports du Canada », a déclaré M. Carney dans son discours d’ouverture du sommet.

«(Nous) conserverons la propriété des terrains et des actifs sous-jacents, mais nous libérerons leur véritable valeur en apportant de nouveaux capitaux et une expertise nouvelle à leur exploitation et à leur croissance. »

S’exprimant en marge du sommet, deux gestionnaires d’actifs ont déclaré à Reuters qu’ils seraient intéressés par des investissements dans les aéroports.

Les syndicats canadiens se sont déclarés opposés à la privatisation, arguant qu’elle entraînerait une hausse des coûts pour les voyageurs.

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