Le Canada va faire appel à Pratt & Whitney Canada pour dynamiser son secteur aérospatial, annonce le gouvernement

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))
Le gouvernement canadien va collaborer avec Pratt & Whitney Canada, la filiale de RTX
RTX.N spécialisée dans la fabrication de moteurs d'avion, afin de renforcer le secteur aérospatial du pays, a annoncé lundi le ministère canadien de l'Industrie.
0 commentaire
Vous devez être membre pour ajouter un commentaire.
Vous êtes déjà membre ? Connectez-vous
Pas encore membre ? Devenez membre gratuitement
Signaler le commentaireFermer