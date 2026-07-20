Le Canada va faire appel à Pratt & Whitney Canada pour dynamiser son secteur aérospatial, annonce le gouvernement

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Le gouvernement canadien va collaborer avec Pratt & Whitney Canada, la filiale de RTX

RTX.N spécialisée dans la fabrication de moteurs d'avion, afin de renforcer le secteur aérospatial du pays, a annoncé lundi le ministère canadien de l'Industrie.