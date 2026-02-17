Le Canada, qui cherche à réduire sa dépendance à l'égard des armes américaines, prévoit d'augmenter sa production dans le domaine de la défense

Le Canada, qui cherche à réduire sa dépendance à l'égard de l'industrie de l'armement américaine, souhaite augmenter considérablement la quantité d'armes qu'il achète à des entreprises nationales, selon un document de stratégie de défense publié mardi.

Le Canada consacre actuellement 70 % de son budget d'armement à des produits américains, un chiffre que le Premier ministre Mark Carney juge trop élevé. La stratégie de défense indique qu'elle souhaite que les entreprises canadiennes atteignent à terme la barre des 70 %. Les États-Unis et d'autres alliés se plaignent depuis longtemps de ce qu'ils considèrent comme des dépenses de défense dérisoires de la part du Canada. En juin dernier, Ottawa s'est engagé à augmenter le financement des forces armées et à atteindre l'objectif de 2 % de dépenses militaires de l'Otan au cours de l'exercice fiscal 2025/26, soit cinq ans plus tôt que prévu.

"Dans ce monde incertain, il est plus important que jamais que le Canada possède la capacité de soutenir sa propre défense et de sauvegarder sa propre souveraineté", indique le document.

Au cours de la prochaine décennie, le Canada prévoit d'augmenter de 85 % les investissements publics dans la recherche et le développement liés à la défense, d'accroître les revenus de l'industrie de la défense de plus de 240 %, d'augmenter les exportations de défense de 50 % et de créer jusqu'à 125 000 nouveaux emplois de qualité, selon la stratégie.

À la suite de la décision prise l'année dernière par le président américain Donald Trump d'imposer des droits de douane sur les principales importations en provenance du Canada, Mark Carney a déclaré qu'Ottawa examinait la possibilité de réduire son projet d'achat de chasseurs F-35 de Lockheed Martin et d'acheter d'autres jets à la place.

L'examen promis de l'accord sur les F-35 devait être achevé il y a plusieurs mois, mais il a été retardé. En décembre dernier, le Canada a accepté d'adhérer à l'initiative "Action pour la sécurité en Europe" de l'Union européenne, ce qui permettra aux entreprises de défense canadiennes d'avoir un accès plus large au marché européen.