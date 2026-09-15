Le Canada propose des incitations fiscales en faveur des investissements en capital afin d'attirer les investisseurs étrangers

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(Nouvelle version avec l'engagement de Carney concernant la comptabilisation des dépenses d'investissement: paragraphes 1, 3-4, 7; paragraphe d'introduction: 5-6)

par Nivedita Balu

Le Canada autorisera les entreprises à amortir immédiatement, à des fins fiscales, le coût de la plupart de leurs nouveaux investissements en capital, a déclaré mardi le Premier ministre Mark Carney, en dévoilant une mesure visant à renforcer l’économie et à attirer davantage d’investissements étrangers.

M. Carney accueille cette semaine à Toronto des dizaines d’investisseurs internationaux, dans l’espoir d’attirer des investissements pour plus de 160 projets qui, selon lui, sont essentiels pour permettre à l’économie canadienne de traverser la guerre commerciale avec les États-Unis.

M. Carney a précisé que les deux tiers de l’ensemble des actifs seraient désormais éligibles à ce nouvel avantage, citant notamment les investissements dans les machines, les équipements de production, les logiciels, les brevets, la recherche et le développement, les pipelines ainsi que les réseaux de fibre optique et ferroviaires.

« L’effet est simple: lorsque vous investissez au Canada, vous pouvez déduire immédiatement une part nettement plus importante de cet investissement », a-t-il déclaré dans son discours d’ouverture du sommet.

En conséquence, le taux d'imposition marginal effectif du Canada sur les nouveaux investissements des entreprises passera d'environ 13 % à 6,4 %, soit le plus bas de toutes les grandes économies mondiales et moins de la moitié du taux en vigueur aux États-Unis, a indiqué le gouvernement dans un communiqué.

M. Carney s’est engagé à attirer 1.000 milliards de dollars canadiens d’investissements au cours des cinq prochaines années en réduisant les formalités administratives et en développant des projets dans les secteurs minier, énergétique, technologique et des infrastructures.

Il s’est également efforcé de répondre aux préoccupations exprimées par le passé concernant un régime réglementaire fastidieux et chronophage, ainsi que le manque de projets à grande échelle présentant un intérêt pour les investisseurs.

« Le Canada restera un pays aux normes élevées. Mais des normes élevées ne sont pas synonymes de lenteur dans la prise de décision », a-t-il déclaré, réitérant sa promesse de réduire la durée d’examen des grands projets.

M. Carney a également indiqué que le Canada cherchait à attirer des investissements privés par le biais de concessions à long terme pour l’exploitation des quatre plus grands aéroports du pays: Toronto, Montréal, Calgary et Vancouver.

"(Nous) conserverons la propriété des terrains et des actifs sous-jacents, mais nous libérerons leur véritable valeur en apportant de nouveaux capitaux et une expertise nouvelle à leur exploitation et à leur croissance."

S’exprimant en marge du sommet, deux gestionnaires d’actifs ont déclaré à Reuters qu’ils seraient intéressés par des investissements dans les aéroports.

Les syndicats canadiens se sont déclarés opposés à la privatisation, arguant qu’elle entraînerait une hausse des coûts pour les voyageurs.