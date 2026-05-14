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Le Canada prévoit de doubler la capacité de son réseau électrique d'ici 2050
information fournie par Reuters 14/05/2026 à 18:46

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) (Ajout de signatures et d'informations contextuelles tout au long du texte) par Amanda Stephenson et David Ljunggren

Le Canada a dévoilé jeudi une stratégie de 1 000 milliards de dollars canadiens (729 milliards de dollars américains) visant à doubler la capacité de son réseau électrique d'ici 2050, invoquant la demande en électricité en forte hausse et la nécessité d'assurer la sécurité énergétique.

L'annonce du Premier ministre Mark Carney intervient alors que les réseaux électriques canadiens sont soumis à une pression croissante en raison de la croissance industrielle, de la demande des centres de données d'IA et de l'utilisation accrue des véhicules électriques. La production totale d'électricité du pays a toutefois diminué, en partie à cause des sécheresses qui ont réduit la capacité hydroélectrique et de la mise hors service des centrales à charbon.

Ce plan intervient alors que le Canada cherche à réduire sa dépendance commerciale vis-à-vis des États-Unis en raison des droits de douane imposés par le président Donald Trump. Les réseaux électriques régionaux du Canada échangent davantage avec les États-Unis qu'entre eux, et ses importations d'électricité en provenance des États-Unis ont augmenté chaque année depuis 2020, selon l'Office de régulation de l'énergie du Canada.

La stratégie en matière d'électricité vise à utiliser de nouveaux crédits d'impôt à l'investissement pour stimuler la construction d'interconnexions électriques est-ouest afin de relier les réseaux électriques régionaux.

Le Canada a également annoncé qu'il modifierait sa réglementation sur l'électricité propre afin de permettre un recours accru à des compensations crédibles et d'offrir une plus grande flexibilité aux centrales existantes alimentées au gaz naturel pour maintenir la fiabilité du réseau. Cette mesure assouplit la réglementation mise en place sous l'ancien Premier ministre Justin Trudeau, qui avait été critiquée par des provinces telles que l'Alberta, qui dépendent du gaz naturel pour produire de l'électricité.

M. Carney a déclaré que le gaz naturel pouvait jouer un rôle complémentaire au sein du réseau canadien, mais que son importance serait éclipsée par les investissements que le pays réalisera dans l'hydroélectricité, le nucléaire et les énergies renouvelables.

(1 $ = 1,3720 dollar canadien)

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