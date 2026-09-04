Le Canada perd 41 700 emplois alors que les embauches estivales s'essoufflent ; le taux de chômage reste stable

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

* Le chômage reste stable à 6,4 %

* La croissance du salaire horaire moyen des salariés en CDI recule à 2 %

* C'est le secteur des services qui a enregistré la plus forte baisse d'emplois

* Le chômage des jeunes a légèrement augmenté de 0,3 point de pourcentage pour s'établir à 12,9 %

(Ajout des commentaires des économistes aux paragraphes 10 et 18)

par Promit Mukherjee

L'économie canadienne a perdu 41 700 emplois en août, selon les données publiées vendredi, marquant un net ralentissement par rapport à une embauche estivale exceptionnellement forte, tandis que le taux de chômage est resté stable à 6,4 %.

Le rapport du mois d’août est la dernière enquête sur la population active avant que les effets des nouveaux droits de douane de 50 % imposés par le président américain Donald Trump ne commencent à se répercuter sur l’économie.

Ces droits de douane ne concernent qu’une part relativement faible des exportations canadiennes, mais ils touchent principalement des secteurs vulnérables, notamment celui des produits du bois, ce qui augmente le risque que la dynamique récente du marché du travail ne s’essouffle.

"La montée des tensions commerciales entre le Canada et les États-Unis laisse entrevoir la possibilité d’une nouvelle vague de licenciements dans les secteurs exposés au commerce", a déclaré Royce Mendes, responsable de la stratégie macroéconomique chez Desjardins, ajoutant que les relations commerciales restaient le principal risque baissier pesant sur ses prévisions économiques.

Les analystes interrogés par Reuters tablaient sur la création d’environ 15 000 emplois, après 75 100 créations en juillet. Les prévisions concernant le taux de chômage correspondaient aux chiffres publiés.

LA PLUPART DES PERTES D'EMPLOIS CONCERNE LES POSTES À TEMPS PLEIN

Le dollar canadien CAD= s'échangeait en baisse de 0,51% à 1,3860 dollar canadien pour un dollar américain, soit 72,15 cents américains. Les rendements des obligations d'État à 2 ans

CA2YT=RR se sont raffermis après la publication des données sur l'emploi, s'échangeant en hausse de 1,3 point de base à 2,469%.

La plupart des pertes d'emplois ont été observées dans le secteur de l'emploi à temps plein, où le nombre de postes a diminué de 35 900, tandis que l'emploi à temps partiel a également enregistré une baisse de 5 800 emplois, a indiqué Statistique Canada.

Les chiffres récents de l’emploi ont été gonflés par des facteurs temporaires, tels que les emplois liés au recensement et ceux associés à la Coupe du monde de football, qui ont entraîné la création de 181 000 emplois entre avril et juillet.

Les progrès enregistrés ces derniers mois s’expliquent également par le fait que l’économie dans son ensemble s’est montrée plus résistante que prévu face à plus de 18 mois de restrictions commerciales américaines, les licenciements massifs ne s’étant pas concrétisés jusqu’à présent.

Toutefois, une nouvelle série de droits de douane américains et les mesures de rétorsion du Canada, qui entreront en vigueur dès le début de la semaine prochaine, devraient freiner quelque peu cette dynamique.

LE TAUX DE CHÔMAGE RESTE À SON PLUS BAS NIVEAU DEPUIS DEUX ANS

Les secteurs des services, tels que la santé, l’éducation, les transports et la finance, emploient quatre personnes sur cinq de la population active et ont été les plus durement touchés par la baisse de l’emploi en août.

Ces secteurs ont perdu 51 500 emplois en août, notamment dans les services aux entreprises, les services immobiliers et les services de soutien, ainsi que dans le commerce de gros et de détail, a indiqué Statistique Canada.

Le taux de chômage s’est maintenu à son plus bas niveau depuis deux ans.

La faible croissance de la population active, due au durcissement des règles d’immigration et au vieillissement de la main-d’œuvre, a également contribué à faire baisser le taux de chômage au cours des derniers mois.

La population active, qui s’élevait à 22,63 millions de personnes, a reculé pour la première fois depuis février.

Le chômage des jeunes a légèrement augmenté de 0,3 point de pourcentage pour atteindre 12,9% en août, inversant ainsi la tendance à la baisse observée d’avril à juillet.

Le taux de croissance du salaire horaire moyen des salariés permanents, un indicateur de l’inflation, est tombé à 2% en août, contre 3% le mois dernier, son plus bas niveau depuis plus de sept ans en dehors de la période de pandémie.

"La forte baisse de 41 700 emplois en août et le nouveau ralentissement de la croissance des salaires remettent en cause l’idée selon laquelle l’économie aurait définitivement franchi un cap", a déclaré Thomas Ryan, économiste senior pour l’Amérique du Nord chez Capital Economics.